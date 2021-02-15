Названы наиболее рискованные для вложений валюты

Инвесторам стоит быть острожными при вложении средств в валюты развивающихся стран, заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-Петербургского университета Александр Казанский в интервью агентству "Прайм".

По его словам, риск существует при покупке не только валют, признанных "маргиналами", вроде северокорейской воны или венесуэльского боливара, но и при вложениях в юань.

Эксперт отметил, что мнение о перспективах китайской валюты на фоне надежд на быстрое восстановление экономики страны неоправданно.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань", - заявил Казанский.

Ученый также посоветовал не рассматривать в качестве инвестиций покупку большинства валют стран Африки и Латинской Америки. Так, аргентинское песо стабильно падает из-за высокой инфляции (36,1% в 2020 году).