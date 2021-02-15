Новак: Кабмин должен найти на программу газификации еще 500-600 млрд рублей

Чтобы выполнить программу газификации регионов до 2030 года, правительство должно изыскать 500-600 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании, которое провел в понедельник председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Общая стоимость программы - около 2 трлн рублей на десять лет, отмети он. "Газпром" планирует выделить на ближайшие пять лет 526 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы.

"Если будут выделены средства на следующую пятилетку в таком или большем объеме, то это будет примерно 1,1 трлн рублей", - продолжил Новак. С учетом всех источников финансирования и оптимизации расходов за счет введения механизма единого регионального оператора, "не хватает, по сути, на 10 лет порядка 500-600 млрд рублей", оценил он.

Новак напомнил, что работа по газификации российских регионов была развернута в 2005 году, за минувшие 15 лет удалось увеличить уровень газификации с 53% до 70% в среднем по стране. Президентом поставлена задача к 2030 году подключить к газу всех абонентов, для которых имеется такая техническая возможность. Это 83% от от общего числа предприятий и домохозяйств. Оставшиеся 17% уже сегодня обеспечены горячим водоснабжением и отоплением за счет других видов энергии, уточнил вице-премьер.