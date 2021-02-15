Такого снегопада не видела земля…

Под снегом дремлет царство Берендея…

Ленту Instagram завалило выше крыши: ты уж лайкни и скажи,чей сугроб краше, а чья машина застряла круче.

Крик в Сети: "Скорая не может въехать во двор, счет идет на минуты!".

Из сообщения МЧС: "Чрезвычайная ситуация сложилась в столичных аэропортах, отменены сотни рейсов… Видимость на дорогах приближается к нулю".

"Там в степи глухой замерзал ямщик" - из народной песни.

Если у природы нет плохой погоды, то и человек, как ее венец, благодарно принимает и красоту метели, и выводит на дороги тысячи единиц техники для ликвидации последствий рекордного снегопада, проводит мобилизацию всех служб и резервов в экстренной ситуации.

Это банально, заметит послушный налогоплательшик, власть должна защитить и спасать гражданина. Это ее обязанность. Зачем ей еще за это аплодировать.

В чем вопрос? Нет вопроса.

Все последние дни службу 112, сайты "Наш город" и "Добродел" заклинивает от жалоб: "Почему в нашем дворе не убирают снег!?"

Все так, святое право на жалобу. Мне должны. Мне обязаны.

Но будто током ударило от одного поста умного человека:

"Дворник-узбек Боря, который уже несколько дней с утра до утра машет лопатой у подъездов нашего многоквартирного дома в Северном Чертанове, все больше напоминает мне Павку Корчагина на Боярке. Он буквально жертвует собой ради того, чтобы жильцы могли беспрепятственно выходить со своими собаками на улицу и добредать до широких аллей нашего парка, где уже властвует снегоуборочная техника. Это я так расчувствовался, вернувшись с прогулки со своим кобельком".

Этот безумный интернет-океан хранит все. Надеюсь, у нас не возникнет движение "Труд мигранта тоже имеет значение" и автору с годами не будут слать "черные" метки за…

За что? Не могу ответить одним словом.

К чести френдов, самым популярным оказался комментарий "А лопату в руки не пробовал взять?".

На автомате вспомнилось начало самого русского романа, названного в честь главного действующего фигуранта "Обломов":

"В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов".

Тот самый Илья Ильич, честный, гуманный, умный, в халате из персидской материи, который с годами уже ничего не хотел делать сам, оберегал себя от труда как от тяжкого наказания. Для этого ведь существует "Захар да еще триста Захаров".

Еще из хроники этих дней:

"Жителей дома спасал дворник из Кыргызстана Абай, который в одиночку с утра до вечера боролся со снежной стихией, очищая огромный двор и тротуары на улице. Обещанный управляющей компанией трактор на помощь так и не приехал. Чтобы отблагодарить Абая за его труд, жители дома через чат начали собирать для него премию".

Отличная идея - премия Абаю.

А помочь с лопатой Абаю в чрезвычайных обстоятельствах не пробовали? Тысячи тысяч диванных фотографов из теплых (!!!) квартир, тысячи тысяч звонков в экстренные службы - уберите снег у меня под носом!

Вот поклонники театра "Геликон" вчера аплодировали труппе: вышли с лопатами, почистили снег, счастливо сфотографировались на память.

Спасибо моим сотням друзей в Facebook, которые поддержали флешмоб "День влюбленных в русскую зиму". Когда? Сейчас. Где? В своем дворе. И пошли за лопатой.

Потом радовались, что увели детей от гаджетов на свежий воздух потрудиться, кто-то даже припомнил Илюшу Обломова, у которого "началось с неумения надевать чулки, а кончилось неумением жить".

Писали, что давно так не общались с соседями по дому, когда сбрасывались на лопаты и горячий глинтвейн, вызволяли во дворе вместе с "Абаем и Борей" подряд все машины из снежного плена.

В классическом споре Ильи Ильича Обломова и Андрея Ивановича Штольца: умно лежать на диване или встать и дело делать - нет однозначного ответа. У каждого свое право и своя правда.

Лично для меня человек с лопатой сейчас не менее важен, чем человек с смартфоном.

Вчера вечером друг сбросил пост Виталия Третьякова из Twitter:

"Москвичи! Хватит стонать и жаловаться в Сети!

Снегопад - общий! Взяли лопаты - и на улицы снег разгребать!

Я через 15 минут выхожу. И Собянина ждать не буду. Собянин и сам сейчас какой-то двор чистит… А ты - разгребай снег в своем!"

Москвичи! Хватит стонать и жаловаться в Сети!

Снегопад - общий!

Взяли лопаты - и на улицы общий снег разгребать!

Я через пятнадцать минут выхожу. И Собянина ждать не буду. Собянин и сам сейчас какой-то двор чистит... А ты - разгребай снег в своём!

(о ситуации на улице расскажу) — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) February 13, 2021

Мне кажется, этот большой снегопад дал нам шанс - стать теплее друг к другу.