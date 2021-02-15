Объекты токийской Олимпиады устояли после мощного землетрясения

Это стало известно сегодня. Землетрясение с магнитудой 7,3 по шкале Рихтера чудесным образом пощадило олимпийские объекты. Все три из них находятся, как пишет японское агентство Kyodo, к северу и востоку от Токио.

На удивление не пострадал "Азума Бейсбол Стэдиум" в городе Фукусима, на котором в дни Олимпиады должны пройти турниры по бейсболу и софтболу. В этой же префектуре должна начаться эстафета олимпийского огня. По сообщению организационного комитета Игр, разрушения обошли трассу стороной.

"Мияги Стэдиум", как и "Кашима Стэдиум", а также временно построенные сооружения для проведения футбольного турнира, устояли после землетрясения.

Последнее из землетрясений такой и даже гораздо большей силы зарегистрировано в Японии в марте 2011 года. И надо же, что новый удар стихии пришелся именно на этот год, волею судьбы и пандемии ставший олимпийским.