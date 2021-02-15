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15.02.2021 18:50
Рубрика: Власть

Судебную ошибку исправят

Осужденным дадут полгода на обжалование приговоров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Госдума приняла проект поправок в УПК, устанавливающий срок на подачу кассационной жалобы: у осужденного будет полгода, чтобы потребовать исправления судебной ошибки.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Новация связана с большой судебной реформой: осенью 2019 года начали действовать отдельные кассационные и апелляционные суды. Введено два ключевых новшества: экстерриториальность и сплошная кассация, принимающая все жалобы. Экстерриториальность означает, что каждое дело теперь рассматривается в судах в разных регионах. Раньше случалось, что одно и то же дело могло пройти три инстанции в стенах одного суда. Теперь такое исключено.

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Возросла роль третьей инстанции - кассации. Раньше она проводила предварительный отбор жалоб, и через сито в итоге проходил их небольшой процент. Теперь кассация сплошная - принимаются все жалобы. Как сообщил Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на всероссийском совещании судей, за год кассационные суды рассмотрели 77 тысяч жалоб по уголовным делам.

"В кассационных и апелляционных инстанциях отменены обвинительные приговоры в отношении 8,3 тысячи лиц, а в отношении 17 тысяч лиц приговоры изменены со снижением наказания", - рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В целом, по данным Верховного суда России, сейчас удовлетворяется 15 процентов кассационных жалоб по уголовным делам. При этом, подчеркнем, рассматриваются все поступившие жалобы. В 2019 году, когда кассация была выборочной, удовлетворялось 8 процентов жалоб.

Как отмечают эксперты, раньше кассационная инстанция была своего рода исключительной стадией: то есть приступала к делу в особых случаях. Потому юристам надо было искать дополнительные аргументыами, чтобы заинтересовать третью инстанциюи и убедить ее взяться за дело. Сейчас, продолжают эксперты, кассация стала ординарной стадией: жалоба пришла, ее надо рассмотреть. Потому было решено ограничить сроки на подачу кассационной жалобы.

Изначально предлагалось установить два месяца. Однако адвокаты и правозащитники сочли срок недостаточным. Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко направил в Госдуму письмо с правовой позицией палаты. В нем, в частности, указывалось , что срок в два месяца не соответствует ни общей логике определения пресекательных сроков в уголовном судопроизводстве, ни реальным потребностям стороны защиты и корреспондирующим им интересам правосудия.

За год кассационные и апелляционные суды отменили 8,3 тысячи обвинительных приговоров

Для сравнения приводился ограниченный срок подачи надзорной жалобы при ухудшении положения осужденного или оправданного, который составляет один год. "Величина этого срока продиктована спецификой уголовных дел, комплексный характер которых и объем производства, нередко доходящий до десятков томов, не позволяют составить качественную жалобу за несколько месяцев", - отмечалось в правовой позиции ФПА РФ. Иными словами, необходимо время, чтобы собраться с мыслями и все изучить.

Голос адвокатуры был услышан и учтен, в итоге в принятом и направленном в Совет Федерации законе установлен тот срок, который предложило адвокатское сообщество. Вице-президент ФПА РФ Генри Резник отметил, что теперь предусмотрен срок, вполне пригодный для подготовки кассационной жалобы даже для вновь вступившего в дело адвоката.

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