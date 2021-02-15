Патриарх Кирилл дал старт конкурсу "Александр Невский"

Старт началу всероссийского молодежного конкурса, посвященного в 2021 году празднованию 800-летия святого князя Александра Невского, дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение предстоятеля Русской православной церкви к молодым людям во Всемирный день православной молодежи, отмечаемый в праздник Сретения Господня, 15 февраля, публикует официальный сайт РПЦ.

"Рад объявить этот юбилейный год (2021-й) "Годом Александра Невского", а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе", - заявил патриарх Кирилл в обращении.

Предстоятель РПЦ отметил, что князь Александр Невский, "несмотря на молодость, был наделен от Бога удивительной мудростью, духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для страны и народа". Патриарх напомнил, что победу над шведами в битве на Неве Александр Невский одержал в 19 лет, а рыцарей Ливонского ордена разгромил в знаменитом "Ледовом побоище" на льду Чудского озера, не достигнув 21 года.

Глава Русской православной церкви пожелал творческим молодым людям, чтобы подвиги Александра Невского вдохновляли их не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и стали бы для них примером для подражания. А кому-то, заметил патриарх, биография и подвиг князя "поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры".

Всемирный день православной молодежи отмечается в праздник Сретения Господня. Традиция выросла из инициативы международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции. В Русской православной церкви праздник начал отмечаться с 2002 года по благословению патриарха Алексия II.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263).