Песков назвал интересным предложение Маска поговорить с Путиным

Предложение бизнесмена Илона Маска президенту России Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал интересным.

"Мы сначала хотим разобраться", - заметил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он напомнил, что Путин не ведет и лично не использует социальные сети. "В целом, это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Поэтому сначала проверим все это и потом уже будем реагировать", - заключил Песков.