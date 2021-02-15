Песков пояснил слова Путина о Донбассе

Президент Владимир Путин, говоря на встрече с главными редакторами СМИ о том, что Россия не бросит Донбасс, прежде всего имел в виду поддержку русскоязычного населения, которое оказалось лишено соцобеспечения со стороны Украины. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Говоря о том, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее", - напомнил полную цитату Песков.

Там живет много русских, русскоязычных, они, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства - Украины, им отказано в любых государственных услугах, также заметил пресс-секретарь президента. И именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, оказывает иную помощь этим людям, и "Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому это будет сделать", - подчеркнул Песков. "Вот что имел в виду президент Путин", - заключил он.