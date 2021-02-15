Песков заявил об отсутствии правонарушений на акциях с фонариками

Участники акций с фонариками 14 февраля не нарушали закон, и это главное. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка", - заявил Песков, когда его попросили прокомментировать отсутствие задержаний на акциях в воскресенье. Меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, напомнил он. "Вчера все было спокойно", - уточнил пресс-секретарь президента.

"Тут движению никто не мешал, никто особо не собирался, не было непосредственного нарушения закона", - продолжил Песков. "Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно! Может, кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимая, зачем фонари зажигать надо. Но главное - не нарушали закон", - сказал он.

На вопрос, почему акция не получилась массовой, Песков ответил: "А почему было не три, а два человека - это не ко мне вопрос".