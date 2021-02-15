План мероприятий Года науки и технологий утвердит правительство РФ

Под председательством помощника президента страны Андрея Фурсенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось первое заседание оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий. На нем были поддержаны предложения для включения в план основных мероприятий, а также дано поручение Минобрнауки России после доработки плана представить его на утверждение в правительство страны.

В обсуждении приняли участие: министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, заместитель начальника Управления Президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, заместитель руководителя Комплекса по общим и научным вопросам федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Никита Марченков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представители других заинтересованных организаций.

Открывая заседание, Андрей Фурсенко отметил: "В этот год наша задача привлечь внимание общества к тому, как наука находит ответы на большие вызовы, с которыми сталкивается весь мир. Сегодня именно она определяет будущее и нашей страны, и мира в целом. Например, наши последние достижения по созданию трех вакцин в невероятно короткие сроки, решению важнейших вопросов в области продовольственной безопасности и другие. Важно, чтобы в течение года мы сумели все это продемонстрировать, повысить привлекательность сферы науки для молодежи. Нужно, чтобы мероприятия года показывали, что наука - один из важнейших инструментов реализации национальных целей, определенных президентом, одна из главных составляющих обеспечения безопасности страны и благополучия каждого человека", - сообщил помощник президента.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что Год науки и технологий будет ознаменован выработкой новых подходов в управлении государственной научно-технической политикой.

По итогам заседания Совета по науке и образованию, которое состоялось восьмого февраля, Владимир Путин поручил подготовить указ, направленный на изменение механизмов управления государственной научно-технической политикой, а также разработать новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств.

"В Год науки - это важнейшие поручения для развития интеллектуального потенциала страны и большая ответственность. Определение новых ориентиров, которые мы предполагаем достичь, в том числе цифровыми механизмами, позволят повысить заинтересованность бизнеса в участии во всей цепочке технологического процесса - от фундаментальной науки к масштабированию российских изобретений и разработок. И это очень своевременный подход", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил большой объем работ, который был проведен для формирования структуры плана и выделению основных мероприятий из числа поступивших более чем восьми тысяч предложений.

Проект плана основных мероприятий членам оргкомитета представил Валерий Фальков. "При формировании плана мы ориентировались, в первую очередь, на национальные цели развития России до 2030 года, а также на соответствие целям Года и технологий, - отметил глава Минобрнауки. - Символично, что в рамках Года мы откроем производственную площадку по выпуску вакцины на базе научного центра им.Чумакова. Большую роль и значение для нас будет иметь работа, связанная с популяризацией российской науки и технологий. Для нас важно, чтобы о выдающихся достижениях наших ученых знал мир, а молодые, талантливые исследователи и заслуженные деятели науки со всего мира стремились работать в России".

Для организации подобной масштабной работы оргкомитет принял решение утвердить составы рабочих групп по ключевым направлениям: международное, взаимодействие с регионами, с бизнес-сообществом, СМИ и коммуникации, взаимодействие с профессиональным сообществом, кадры.

Кроме того, одобрена одна из интересных идей по структуре плана - проводить "тематические месяцы", в каждом из которых выделены ключевые мероприятия. Например, в юбилейный год первого полета в космос апрель будет месяцем "Освоение космоса". Запланированы также тематические месяцы: "новая медицина", "климат и экология", "генетика и качество жизни", "искусственный интеллект" и другие.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил приоритет мероприятий, направленных на стимулирование частных компаний к практическому взаимодействию с научными институтами.

"В Год науки и технологий мы предлагаем уделить особое внимание организации мероприятий, ориентированных на установление более тесных контактов науки и крупного бизнеса. К примеру, с этой целью РАН совместно с АСИ будет работать над привлечением к участию в планируемом форуме под названием "Направление национального научно-технологического прорыва 2030" как представителей бизнес-сообщества, так и разработчиков научно-технологических решений, уже имеющих свои "истории успеха", для поиска возможностей промышленного внедрения российских научных разработок", - сообщил Александр Сергеев.

Во время заседания отмечалось, что помимо плана основных мероприятий подготовлены визуальные образы - логотип и фирменный стиль Года, а также запущен официальный сайт годнауки.рф.

Информация предоставлена пресс-службой аппарата Д.Чернышенко.