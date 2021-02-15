Предлагается запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий передвижные зоопарки, передвижные цирки и передвижные дельфинарии. Сторонники идеи уверены: людям пора прекратить бесчеловечно обращаться с животными ради собственной потехи.

Просто запретить передвижные цирки с животными и бродячие зверинцы несложно. Но что потом делать с такими артистами? Фото: АР

С инициативой выступило Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан. Законопроект, внесенный республиканским парламентом в Госдуму, предлагает внести соответствующие поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными...".

Зверинцы колесят по России, чтобы обогащать своих хозяев. Многие неравнодушные граждане давно окрестили передвижные зоопарки зоотюрьмами. Владельцы мало заботятся о животных, для бизнесменов это не живые существа, а всего лишь расходный материал. Не должны умирать слишком быстро, так как упадет прибыль, но и как живется им в неволе, неважно. Были случаи, когда директора таких тюрем-зоопарков сбегали с кассой, бросив на произвол судьбы животных. Да и сотрудников тоже. То же самое можно сказать и про передвижные цирки. Мало радости тигру работать тигром в таком заведении. А человеку с чувствительным сердцем мало удовольствия наблюдать за мучениями тигра на арене.

Как рассказывают эксперты, во многих странах мобильные зоопарки давно запрещены. Возможно, пора и нам принять такие же меры, считают сторонники инициативы.

"Необходимость соответствующего запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях", рассказал в свое время спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.

Кстати, в некоторых регионах передвижные цирки уже стали закрываться и распродавать животных. Например, недавно жители Нижнего Новгорода купили двух верблюдиц из приказавшего долго жить передвижного цирка. Сам цирк находился в Воронеже. Когда цирк прогорел, животных фактически бросили на произвол судьбы, оставили без крыши над головой и корма. Отпустить на волю их невозможно: всю жизнь верблюды провели в передвижном цирке и, увы, слишком сроднились с неволей.

Выкупленных верблюдиц - Лейлу и Манго - уже доставили в реабилитационный центр для лошадей в Богородском районе области. В ближайшее время обещают построить отдельный дом для верблюдиц, так как лошадиные апартаменты им маловаты.

Кстати, многие эксперты отмечают, что мало запретить передвижные зоотюрьмы, надо продумать, что делать с зверями. Люди обязаны взять заботу о них, иначе получится, что свобода - это смерть.

Законопроект уже поддержали депутаты Госсовета Татарстана. Изучают документ и в других инстанциях, куда он направлен для получения отзыва. Законопроект касается только передвижных развлекательно-мучительных заведений, в том числе передвижных дельфинариев, к которым также немало претензий. Тем не менее звучат идеи решить вопрос защиты животных более радикально.

Недавно Госдума закончила сбор отзывов на другой законопроект: инициатива предлагает вообще запретить дельфинарии как класс.

Почему? Сегодня многие ученые сходятся во мнении: дельфины слишком умны, а значит, нам стоит обращаться с ними как с мыслящими существами.

Сторонники инициативы подчеркивают: во многих странах уже отказываются от шоу с дельфинами и косатками. Нам предлагается пойти по тому же пути. Соответствующий проект внесло в Госдуму Законодательное собрание Ленинградской области.

"Тенденция закрытия дельфинариев постепенно захватывает все больше и больше стран. Логично, что такое постигнет и Россию, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Однако нельзя просто копировать такие запреты".

Были случаи, когда директора таких тюрем-зоопарков сбегали с кассой, бросив на произвол судьбы животных. Да и сотрудников тоже

По ее словам, резкий запрет приведет к разорению дельфинариев, а это будет грозить гибелью их подводным обитателям. Кто возьмет на себя попечение о дельфинах? Кто довезет их до океана и выпустит на волю, если артисты-пленники вообще в состоянии освоиться на воле? Кто обеспечит им заботу, если дельфинов невозможно выпустить (а специалисты уверены, что выпустить их нельзя, в океане они уже не приживутся)?

"Мировой тренд - человечество отказывается от потребительского отношения к животным, которых можно эксплуатировать, невзирая на их чувства, так как чувств у них нет, - полагает организатор федеральной горячей линии по защите животных Дмитрий Гулиев. - Во многих странах даже зоопарки признаются анахронизмом и закрываются. На их смену приходят биопарки, в которых животные живут в естественной среде. Рассматриваемые в Госдуме законопроекты, по сути, начинают движение и нашей страны в этом направлении, что отрадно. Но, конечно, в рамках этой работы нельзя забывать о судьбе животных, которые находятся в клетках: мы должны обеспечить им заботу и уход".