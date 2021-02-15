Предлагается запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

Новости

Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 19:26
Рубрика: Власть

Цирк уедет, звери останутся

Предлагается запретить передвижные зоопарки и дельфинарии
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий передвижные зоопарки, передвижные цирки и передвижные дельфинарии. Сторонники идеи уверены: людям пора прекратить бесчеловечно обращаться с животными ради собственной потехи.
Просто запретить передвижные цирки с животными и бродячие зверинцы несложно. Но что потом делать с такими артистами? Фото: АР Просто запретить передвижные цирки с животными и бродячие зверинцы несложно. Но что потом делать с такими артистами? Фото: АР
Просто запретить передвижные цирки с животными и бродячие зверинцы несложно. Но что потом делать с такими артистами? Фото: АР

С инициативой выступило Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан. Законопроект, внесенный республиканским парламентом в Госдуму, предлагает внести соответствующие поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными...".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Московский зоопарк открыл павильоны после отмены ограничений

Зверинцы колесят по России, чтобы обогащать своих хозяев. Многие неравнодушные граждане давно окрестили передвижные зоопарки зоотюрьмами. Владельцы мало заботятся о животных, для бизнесменов это не живые существа, а всего лишь расходный материал. Не должны умирать слишком быстро, так как упадет прибыль, но и как живется им в неволе, неважно. Были случаи, когда директора таких тюрем-зоопарков сбегали с кассой, бросив на произвол судьбы животных. Да и сотрудников тоже. То же самое можно сказать и про передвижные цирки. Мало радости тигру работать тигром в таком заведении. А человеку с чувствительным сердцем мало удовольствия наблюдать за мучениями тигра на арене.

Как рассказывают эксперты, во многих странах мобильные зоопарки давно запрещены. Возможно, пора и нам принять такие же меры, считают сторонники инициативы.

"Необходимость соответствующего запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях", рассказал в свое время спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.

Кстати, в некоторых регионах передвижные цирки уже стали закрываться и распродавать животных. Например, недавно жители Нижнего Новгорода купили двух верблюдиц из приказавшего долго жить передвижного цирка. Сам цирк находился в Воронеже. Когда цирк прогорел, животных фактически бросили на произвол судьбы, оставили без крыши над головой и корма. Отпустить на волю их невозможно: всю жизнь верблюды провели в передвижном цирке и, увы, слишком сроднились с неволей.

Выкупленных верблюдиц - Лейлу и Манго - уже доставили в реабилитационный центр для лошадей в Богородском районе области. В ближайшее время обещают построить отдельный дом для верблюдиц, так как лошадиные апартаменты им маловаты.

Кстати, многие эксперты отмечают, что мало запретить передвижные зоотюрьмы, надо продумать, что делать с зверями. Люди обязаны взять заботу о них, иначе получится, что свобода - это смерть.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Как переносят холода животные Московского зоопарка

Законопроект уже поддержали депутаты Госсовета Татарстана. Изучают документ и в других инстанциях, куда он направлен для получения отзыва. Законопроект касается только передвижных развлекательно-мучительных заведений, в том числе передвижных дельфинариев, к которым также немало претензий. Тем не менее звучат идеи решить вопрос защиты животных более радикально.

Недавно Госдума закончила сбор отзывов на другой законопроект: инициатива предлагает вообще запретить дельфинарии как класс.

Почему? Сегодня многие ученые сходятся во мнении: дельфины слишком умны, а значит, нам стоит обращаться с ними как с мыслящими существами.

Сторонники инициативы подчеркивают: во многих странах уже отказываются от шоу с дельфинами и косатками. Нам предлагается пойти по тому же пути. Соответствующий проект внесло в Госдуму Законодательное собрание Ленинградской области.

"Тенденция закрытия дельфинариев постепенно захватывает все больше и больше стран. Логично, что такое постигнет и Россию, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Однако нельзя просто копировать такие запреты".

Были случаи, когда директора таких тюрем-зоопарков сбегали с кассой, бросив на произвол судьбы животных. Да и сотрудников тоже 

По ее словам, резкий запрет приведет к разорению дельфинариев, а это будет грозить гибелью их подводным обитателям. Кто возьмет на себя попечение о дельфинах? Кто довезет их до океана и выпустит на волю, если артисты-пленники вообще в состоянии освоиться на воле? Кто обеспечит им заботу, если дельфинов невозможно выпустить (а специалисты уверены, что выпустить их нельзя, в океане они уже не приживутся)?

"Мировой тренд - человечество отказывается от потребительского отношения к животным, которых можно эксплуатировать, невзирая на их чувства, так как чувств у них нет, - полагает организатор федеральной горячей линии по защите животных Дмитрий Гулиев. - Во многих странах даже зоопарки признаются анахронизмом и закрываются. На их смену приходят биопарки, в которых животные живут в естественной среде. Рассматриваемые в Госдуме законопроекты, по сути, начинают движение и нашей страны в этом направлении, что отрадно. Но, конечно, в рамках этой работы нельзя забывать о судьбе животных, которые находятся в клетках: мы должны обеспечить им заботу и уход".

В регионах Власть Работа власти Госуправление Общество Природа Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей