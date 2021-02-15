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15.02.2021 20:02
Рубрика: Культура

Эскалаторы хитов

Вручены награды главной рок-премии года
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Престижная премия "Чартова дюжина", которой ежегодно награждают лучших артистов и группы, назвала лауреатов в четырнадцатый раз.
Лева Би-2 и коллеги по группе выиграли премию и вернулись в студию. Фото: РИА Новости Лева Би-2 и коллеги по группе выиграли премию и вернулись в студию. Фото: РИА Новости
Лева Би-2 и коллеги по группе выиграли премию и вернулись в студию. Фото: РИА Новости

Победителей определяли любители музыки благодаря открытому голосованию в интернете. При этом массовых фанатских вбросов замечено не было. И лишь итоги в двух номинациях можно счесть не бесспорными. Но цифры поданных голосов продемонстрировали именно такие результаты.

Фото: FEELEE MANAGEMENT
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В 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены все многотысячные рок-фестивали, немалое количество всероссийских туров, да и альбомы записывались реже. В этой ситуации эффективнее всего проявили себя "Би-2". Когда было возможно, они все-таки ездили по стране с концертами, а потом возвращались в Москву, в студию. И даже осуществили онлайн-концерт своего сайд-проекта "Куртки Кобейна", в котором исполняли музыку, отличную от "Би-2" и еще одного своего сайд-проекта "Нечетный воин".

"Куртки Кобейна" с их хитами "Люди на эскалаторах", "Охота на кузнечиков" и "Змея" играют музыку, в которой замешаны электроника, хип-хоп, инди-рок, dark wave, а в могучем треке No Order, где появился барабанщик первого состава Nirvana Чэд Ченнинг, слышны и отголоски великой эры гранжа и хеви-метал. Есть на этом альбоме и самобытное прочтение рэпа.

На "Чартовой дюжине" "Би-2" получили две награды: за "лучшую песню года" - "Депрессия" и "лучший видеоклип" - "Бог проклятых". У остальных - по одной. Была уверенность, что "Би-2" получат и третью - в номинации "Сайд-проект года". Но в ней "Куртки Кобейна" неожиданно обошел победил новый проект Нейромонаха Феофана - питерский "Пневмослон", глумливый коллектив с бойкими частушками и даже уже появлявшийся на "Нашествии"-2019. Упорная борьба была и в номинации "Лучшая группа". В ней лучшей признали скоростную, не жалеющую эмоций и душевного надрыва команду Louna. Среди тех, кого она опередила, оказались даже культовые "Пикник" и "Сплин". И в номинации "Лучший альбом" борьба велась почти до финала. Ведь, несмотря на то, что студии закрывались на карантин, хороших альбомов вышло немало: "Вира и майна" группы "Сплин", "02" (в честь формулы кислорода) "Ночных снайперов", "После зла" неутомимого на идеи "Мумий Тролля". Но первое место досталось сольному альбому Нуки из группы "Слот"... "Лучшей солисткой" названа Диана Арбенина из "Ночных снайперов", "Лучшим солистом" - Владимир Котляров из "Порнофильмов". В номинации "Взлом года" (более привычными словами - "открытие года") первенствовала группа "Кис-Кис", играющая ска-панк с элементами модной поп-музыки. Помнят на "Чартовой дюжине" и историю - в номинации "Легенда" был отмечен Майк Науменко.

Кстати

Но главное, что при этом "Чартова дюжина" остается не только музыкальной, но и социальной премией. Ведь здесь отмечают и "Человека года"! И эта награда уже не имеет никакого отношения к року. На XIV премии "Чартова дюжина" "Человеком года" признали Дениса Проценко, главного врача ГКБ в Коммунарке, вылечившего много людей от коронавируса. Да, огромное спасибо!

Культура Музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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