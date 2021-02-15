"Прогресс" отправится на МКС с грузом для российского экипажа

Необходимый груз экипажу Международной космической станции доставит корабль "Прогресс МС-16". Его запуск с космодрома Байконур запланирован на понедельник, 15 февраля. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

Отмечается, что это будет уже второй российский космический пуск в этому году и первый - с Байконура. " Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком намечается на 7:45 по московскому времени. Выведение корабля на орбиту займет около девяти минут", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Корабль доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, необходимые продуктовые наборы и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду. Ожидается, что стыковка "Прогресса" с модулем "Пирс" состоится в среду, 17 февраля.