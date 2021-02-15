Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное

- До 15 марта проанализировать и оценить эффективность отечественных вакцин в отношении новых штаммов коронавируса, при необходимости провести еще исследования и внести изменения в регистрационные досье.

- Расширить исследования по расшифровке геномов возбудителей инфекционных болезней и их финансирование.

- Организовать массовую вакцинацию граждан от коронавируса и утвердить план вакцинации, доложить о результатах до 20 февраля и дальше ежемесячно.

- До декабря провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, в том числе с применением мобильных приложений, защитив граждан от неправомерного использования таких "бумаг".

- До 15 марта проанализировать освоение регионами в прошлом году федеральных средств, выделенных на дорожное хозяйство, и определить причины низкого освоения в отдельных регионах.

- К 15 марта рассмотреть вопрос о строительстве моста через Волгу в Твери.

- К 30 апреля представить предложения по реализации коммерчески окупаемых проектов строительства и реконструкции автодорог и по приоритизации программ и проектов в сфере дорожной деятельности.

- До июля обеспечить возможность размещения гражданами на едином портале госуслуг реквизитов своих банковских счетов, в том числе для социальных выплат, и определить меры по защите этих данных.

- К весне подготовить предложения по уточнению норматива зачисления в госказну в 2022-2024 годах акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, производимые в России, определив направления расходования полученных средств, предоставляемых регионам.

- Подготовить предложения о рассмотрении во втором полугодии на заседании президиума Госсовета вопроса о стратегических приоритетах развития транспортной отрасли.