Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Кира Латухина 
19:22 15.02.2021

Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Семьи с двумя и более детьми, возможно, смогут брать ипотеку по еще более низкой ставке. Поручение проработать это до конца марта дал президент по итогам совещания по экономическим вопросам.

Владимир Путин указал правительству совместно с Центробанком представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах.

Нужно рассмотреть в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, говорится в документе. Срок - 31 марта.

Набиуллина оценила необходимость льготной ипотеки под 6,5%