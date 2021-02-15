Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке

Семьи с двумя и более детьми, возможно, смогут брать ипотеку по еще более низкой ставке. Поручение проработать это до конца марта дал президент по итогам совещания по экономическим вопросам.

Владимир Путин указал правительству совместно с Центробанком представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах.

Нужно рассмотреть в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, говорится в документе. Срок - 31 марта.