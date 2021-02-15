Путин указал проверить освоение средств на дороги

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать освоение регионами в прошлом году федеральных средств, выделенных на дорожное хозяйство. В том числе - определить причины низкого освоения этих денег в отдельных регионах.

Доклад предстоит подготовить до 15 марта. К этому же сроку нужно рассмотреть вопрос о строительстве моста через Волгу в Твери.

К 30 апреля Путин указал представить предложения по реализации коммерчески окупаемых проектов строительства и реконструкции автодорог. В том числе - с привлечением внебюджетных денег, средств ФНБ и с использованием механизма инфраструктурных облигаций.