Радиошоу "Мурзилки" отпраздновало 20-летие звездным марафоном

Новости

Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии 11:47
Андрей Круглов покинул должность замминистра финансов РФ 11:42
ФАС проверит рост цен на бензин в Хабаровском крае 11:40
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят 11:30
В Иране анонсировали проведение учений ВМФ с Россией 11:22
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1967 пациентов 11:20
Евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей 11:19
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР 11:12
Все радары СПРН заменят на РЛС типа "Воронеж" 11:11
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей 11:07
В Москве из-за аномальных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности 10:51
В Ростовской области из-за шквалистого ветра Дон вышел из берегов 10:50
В Астраханской области ФСБ задержала браконьеров на "чертогонах" 10:37
В Подмосковье задержали наркодилеров с 2 кг метилэфедрона 10:35
В Москве открыли первый лазерный пешеходный переход 10:24
На курильском вулкане Пик Сарычева началось извержение 10:20
Названы наиболее рискованные для вложений валюты 10:13
Премьер Эстонии допустила использование "Спутника V" 10:12
200-300 тысяч рублей в день: Михалков рассказал о гонорарах недовольных жизнью артистов 10:00
В Дании не будут выгонять матерей из роддомов спустя 4 часа после родов 09:58
Олег Тиньков заявил об уходе из бизнеса 09:43
Погоню истребителя за крылатой ракетой показали на видео 09:29
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям 09:19
Япония заявила о готовности к переговорам с Россией 09:00
США вложат 2,5 млн долларов в "мягкую силу" на Балканах 08:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 11:55
Рубрика: Культура

Радиошоу "Мурзилки" отпраздновало 20-летие звездным марафоном

Китайский Новый год, буддийский Новый год, Всемирный день радио - череду этих праздников в 2021-м пополнило еще одно заметное событие. 12 февраля в студии "Авторадио" собрались топовые музыканты, прославленные спортсмены и известные всей стране медиаперсоны, чтобы поздравить с юбилеем любимое миллионами поющее трио - "Мурзилки" отметили 20-летие!
Фото: предоставлено пресс-службой "Авторадио" Фото: предоставлено пресс-службой "Авторадио"
Фото: предоставлено пресс-службой "Авторадио"

- Большая честь и большое счастье работать на радиостанции, где уже двадцать лет существует лучшее радиошоу Европы, мира и, возможно, даже, вселенной, - открыл праздничный радиомарафон Юрий Костин, генеральный директор холдинга ГПМ Радио, флагманом которого является "Авторадио". - Ну, а если серьезно, даже конкуренты наши признают, что ловить им больше нечего. Я безумно вас люблю, горжусь, что живу в одно и то же время с вами, работаю с теми людьми, кто стоит за этим шоу, кто делает эту программу.

Несмотря на "снежный армагеддон" и невероятные пробки в Москве, за праздничным столом у Брагина, Гордеевой и Захара собрались Николай Басков, Валерий Меладзе, JONY, Uma2rmaH, JukeBox Trio, Светлана Журова, "Город 312", Сергей Лазарев, SOPRANO Турецкого, Дмитрий Колдун, участники эстрадного хора МГИК и его руководитель Этери Бериашвили. Все происходящее в студии транслировалось на сайте радио.

Команда не боится экспериментировать и воплощает самые смелые, кажущиеся нереальными проекты: это и прямые эфиры из олимпийских столиц, и "плавающая студия" на яхте во время навигации, и живые выступления на самых высоких смотровых площадках. В прошлом году на PANORAMA360 поющие ведущие "Авторадио" даже установили мировой рекорд, зафиксированный представителями Книги рекордов России, - наибольшее количество концертов в радиостудии на высоте 330 метров над землей.

- "Мурзилки" - это всегда хорошая музыка, юмор, креатив, классные шутки, веселые пародии. Когда ты празднуешь юбилей в студии - это очень круто, но вспомните, сколько было креатива за все эти 20 лет, - отметила олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Без поющих ведущих не обходится ни одно важное событие. В активе радиостанции 45 золотых микрофонов "Радиомании" - главной профессиональной награды страны, и большая часть из них благодаря "Мурзилкам". Они не раз проводили фестиваль "Победа" на Поклонной горе к 9 Мая, отмечали со слушателями День города в центре Москвы, вели программу "Вместе за безопасность" и проверяли москвичей на знание ПДД. В рамках шоу слушателям дарили просто нереальные призы - путешествия на экзотические острова и морские круизы, квартиры в центре Москвы и внушительные денежные суммы, одних только машин разыграли порядка полусотни!

Культура Музыка Поп-музыка

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Названы регионы России с самым высоким качеством жизни
Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии
Где услышать сразу 220 русских писателей