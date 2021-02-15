Радиошоу "Мурзилки" отпраздновало 20-летие звездным марафоном

Китайский Новый год, буддийский Новый год, Всемирный день радио - череду этих праздников в 2021-м пополнило еще одно заметное событие. 12 февраля в студии "Авторадио" собрались топовые музыканты, прославленные спортсмены и известные всей стране медиаперсоны, чтобы поздравить с юбилеем любимое миллионами поющее трио - "Мурзилки" отметили 20-летие!

- Большая честь и большое счастье работать на радиостанции, где уже двадцать лет существует лучшее радиошоу Европы, мира и, возможно, даже, вселенной, - открыл праздничный радиомарафон Юрий Костин, генеральный директор холдинга ГПМ Радио, флагманом которого является "Авторадио". - Ну, а если серьезно, даже конкуренты наши признают, что ловить им больше нечего. Я безумно вас люблю, горжусь, что живу в одно и то же время с вами, работаю с теми людьми, кто стоит за этим шоу, кто делает эту программу.

Несмотря на "снежный армагеддон" и невероятные пробки в Москве, за праздничным столом у Брагина, Гордеевой и Захара собрались Николай Басков, Валерий Меладзе, JONY, Uma2rmaH, JukeBox Trio, Светлана Журова, "Город 312", Сергей Лазарев, SOPRANO Турецкого, Дмитрий Колдун, участники эстрадного хора МГИК и его руководитель Этери Бериашвили. Все происходящее в студии транслировалось на сайте радио.

Команда не боится экспериментировать и воплощает самые смелые, кажущиеся нереальными проекты: это и прямые эфиры из олимпийских столиц, и "плавающая студия" на яхте во время навигации, и живые выступления на самых высоких смотровых площадках. В прошлом году на PANORAMA360 поющие ведущие "Авторадио" даже установили мировой рекорд, зафиксированный представителями Книги рекордов России, - наибольшее количество концертов в радиостудии на высоте 330 метров над землей.

- "Мурзилки" - это всегда хорошая музыка, юмор, креатив, классные шутки, веселые пародии. Когда ты празднуешь юбилей в студии - это очень круто, но вспомните, сколько было креатива за все эти 20 лет, - отметила олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Без поющих ведущих не обходится ни одно важное событие. В активе радиостанции 45 золотых микрофонов "Радиомании" - главной профессиональной награды страны, и большая часть из них благодаря "Мурзилкам". Они не раз проводили фестиваль "Победа" на Поклонной горе к 9 Мая, отмечали со слушателями День города в центре Москвы, вели программу "Вместе за безопасность" и проверяли москвичей на знание ПДД. В рамках шоу слушателям дарили просто нереальные призы - путешествия на экзотические острова и морские круизы, квартиры в центре Москвы и внушительные денежные суммы, одних только машин разыграли порядка полусотни!