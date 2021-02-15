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Страсти по Навальному продолжают кипеть и определяют если не "политическую", то, по крайней мере, пиаровскую повестку.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Сюжет поневоле интригует. Загадочное отравление - чудесное воскрешение - удивительное возвращение…

ЗАЧЕМ?

Попытаемся ПОНЯТЬ "без гнева и пристрастья", не раздавая оценки.

Популярна версия, что Навальный - просто говорящая пешка "неких сил". Да, он очевидно и наглядно СВЯЗАН с разными западными политиками и структурами, но - пока не доказано обратное - я исхожу из того, что окончательные решения о своей судьбе он принимает САМ.

Итак. Навальный знает, что ФСИН требует замены его условного срока на реальный. И возвращается - в тюрьму. Еще раз - зачем?

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Конечно, остаться в Германии, пополнить ряды эмигрантов, значило бы жить за счет "ренты отравления". Вся эта история вознесла его на олимп СМИ, по крайней мере, в ЕС и США, и с полученного капитала можно еще долго стричь пиар-купоны. Но если нет новых мощных информповодов (а откуда их взять, живя на Западе?), постепенно инфляция съест "основной пиар-капитал" и Навальный опустился бы до Ходорковского или Каспарова… не имея ни денег первого, ни нетленной шахматной славы второго. Невеселый спуск с Пика Славы.

Но это даже не главное.

У Навального громадные властно-политические амбиции. Верит он "всерьез", что станет Президентом РФ или нет - но замах показывает именно такой, роль - такая. Он уже считает себя главой Вертикали Протеста. "Застолбить" это место и подкрепить амбиции "на будущее", можно только вернувшись в Россию. Оставшись на Западе, он обречен разрушить самоидентификацию.

Человек не может "выйти из Образа", сойти с рельсов роли - Борца и Героя

Так что мотивы приезда понятны. Наконец, он мог верить, что его - как было много раз - не посадят, условный срок условным и останется.

Но ведь Навальный не просто вернулся. Нет! Он максимально агрессивно обрушивался на российскую власть, а кроме того, привез "подарок Родине" - свой "фильм-о-Дворце". Словом, сделал все, чтобы обострить ситуацию до запредела, уничтожить даже "призрак компромисса", короче - изо всех сил добивался для себя именно реального срока. Будучи нормальным человеком - не мог этого не понимать. Он сам себя использовал, как горящий "информповод".

Отсюда вопрос: что ж он так прорывался в Матросскую Тишину?

Возможны, как мне кажется, три ответа. Первое. Кураж! Человек не может "выйти из Образа", сойти с рельсов роли - Борца и Героя. Летя с горы, невозможно изменить траекторию движения. Кстати, возможна материализация пиара - выдвижение на Нобелевскую премию. А за Славу - можно и в тюрьме посидеть несколько лет. Странно? Для обычного человека - да. Но Экстремальные Состояния Психики работают по иной логике. Например, человек сам себя "берет на слабО".

Второй вариант. Собственно, тот же первый, но доведенный до точки кипения. "Прилетел. Увидели. Победил!". А именно: Навальный рассчитывал или запугать ("морально подавить") Власть, или, того круче, вызвать вообще своим Явлением - Квантовый Скачок. Десятки тысяч демонстрантов в результате цепной социальной реакции ("пандемии") превращаются в сотни тысяч, а там и Революция… "Оковы тяжкие падут, темницы рухнут…". Пришпорив Пафос - перемахнуть через Стену.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Похоже на галлюцинацию. Ну, какая там Революция?.. Любые опросы общественного мнения, сама реакция людей на историю с его отравлением (абсолютное спокойствие "по жизни", на фоне интернет-гвалта), обстановка в стране - все говорит, что это просто НЕВОЗМОЖНО. Если женщина в положении - можно ускорить роды, но если она вообще не беременна - как "заставить родить"?

Опять ответ тот же. Агрессивная самоуверенность, экстремальное состояние сознания.

Однако эти надежды быстро разбились о реальность. Сторонники Навального "отменили митинги", но фактически просто выдали нужду за добродетель: сами признали, что так или иначе эти митинги скоро выдохнутся. Про "игры с фонариками" писать довольно трудно: на Земле ничего не изменится, а реакцию Неба не угадаешь.

Третье. Политический РАСЧЕТ. Пусть кавалерийская атака не удастся, тюрьма останется тюрьмой. Но если политическая капитализация выросла в разы, то и из тюрьмы вполне можно оказать мощное влияние на ту же компанию по выборам в Думу в сентябре. Для этого нужно зарегистрировать "свой список". Невозможно? Да. Зато можно провести действительно "умное голосование". А именно: заключить негласное соглашение с одной из зарегистрированных партий, ввести в их список 10-20-30 своих кандидатов или не "своих", но просто идейно близких внесистемных оппозиционеров и, используя свой авторитет, помочь партии преодолеть 5% барьер, а своим людям - оказаться в Думе.

Если женщина в положении - можно ускорить роды, но если она вообще не беременна - как "заставить родить"?

Это дает легитимацию, захват "стратегической высоты". А дальше, при обострении социальной ситуации (в это обострение Навальный как оппозиционер, конечно, верит!) получаются "революционные клещи": снизу уличная толпа - сверху легитимно-парламентская "крыша" (щель для "раскола элит", и она может расширяться). Это уже сулит выигрыш.

План более чем ненадежный, но "галлюцинацией" его не назовешь. "Партией прикрытия" в российском политическом поле могла быть только "Объединенная демпартия Яблоко". Однако, как известно, Явлинский в максимально резкой форме отсек саму возможность альянсов с Навальным. Так что, если расчет на реальное участие в выборах был, то он не сработал.

Итого. Шансов на политический успех в настоящей ситуации у Навального нет, а вот заключение - вполне реально. Он сделал крупный ход - и крупно проиграл.

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского

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