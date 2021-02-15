Ракета с кораблем "Прогресс МС-16" запущена с космодрома Байконур

Старт ракеты с грузовиком осуществлен в 7:45 мск с 31-й площадки космодрома. Это первый запуск российского грузового корабля к МКС в этом году. Ожидается, что выведение "Прогресса" на орбиту займет около 9 минут.

К станции корабль должен пристыковаться 17 февраля в 9:20 мск.

"Прогресс МС-16" должен доставить на станцию порядка 2,5 тонны грузов, включая 1400 килограммов различного оборудования, 40,5 килограмма сжатых газов с дополнительными запасами азота, 420 литров питьевой воды и 600 килограммов топлива для дозаправки Международной космической станции. Кроме того, на корабле находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на станции.