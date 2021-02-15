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15.02.2021 08:05
Рубрика: Общество

Ракета с кораблем "Прогресс МС-16" запущена с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".

Старт ракеты с грузовиком осуществлен в 7:45 мск с 31-й площадки космодрома. Это первый запуск российского грузового корабля к МКС в этом году. Ожидается, что выведение "Прогресса" на орбиту займет около 9 минут.

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" сводится с орбиты

К станции корабль должен пристыковаться 17 февраля в 9:20 мск.

"Прогресс МС-16" должен доставить на станцию порядка 2,5 тонны грузов, включая 1400 килограммов различного оборудования, 40,5 килограмма сжатых газов с дополнительными запасами азота, 420 литров питьевой воды и 600 килограммов топлива для дозаправки Международной космической станции. Кроме того, на корабле находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на станции.

Общество Космос Запуски "Союзов"

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