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15.02.2021 17:17
Рубрика: Экономика

10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада

Текст: Ирина Огилько

Более 10 млн снега вывезено со столичных дорог и тротуаров. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн кубометров снега. И коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада", - рассказал Бирюков.

Он помнил, что за двое суток в столице выпало 35 см снега, в отдельных районах - больше. В работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

"Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город последствия снегопада. Наша задача - в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега", - отметил заммэра.

В регионах Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Последствия снегопада в Московском регионе

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