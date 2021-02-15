65% улиц и половина дворов Москвы очищены от последствий обильного снегопада

В столице очищены от снега 65 процентов улично-дорожной сети и более 50 процентов дворовых территорий. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным заммэра, в городе в ночные часы продолжают работу по очистке города от снега около 80 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники.

"Сейчас полностью очищены от снега 65 процентов улично-дорожной сети и более 50 процентов дворовых территорий, - рассказал Бирюков. - Полностью очищены от снега социальные объекты".

Как уточнил заммэра, с 12 по 15 февраля со дворов и улиц вывезено более 12 млн кубометров снега. Полностью город очистят от последствий снегопада до конца недели.