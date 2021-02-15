Коммунальные службы очистят Москву от снега к выходным

Через четыре дня в столице будут полностью очищены от снега дороги, проезды, тротуары, дворы, подходы к транспортным и социальным объектам и другие территории. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков в интервью телеканалу "Россия 24".

Как рассказал Бирюков, в работе по уборке последствий снегопада задействовано 160 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. "Вывезено за 12-15 февраля около 10 млн кубометров снега", - рассказал Бирюков. Наиболее сложная работа идет в Центральном округе, где улицы узкие, снег складировать почти негде, поэтому его приходится сразу вывозить. Также здесь наибольшее число скатных крыш, которые нужно очищать, ведь после снегопада на них скопилось по 50 и более сантиметров осадков.

По словам Бирюкова, почищены наиболее опасные обьекты - большепролетных сооружения, таких в столице 263. Почти полностью очищены от снега крыши учреждений спорта, образования, здравоохранения и других.

Как отметил заммэра, полностью уберут снег с территорий за четыре дня, правда, при условии, что не будет новых снегопадов.