Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов

Москва заняла 22 место в рейтинге fDi Intelligence от Financial Times, куда входят наиболее привлекательные для инвесторов города мира, сообщили журналистам в пресс-службе экономического комплекса столицы.

Российская столица вернулась в топ впервые с 2014 года.

В рейтинге 2020 года Москва опередила, в частности, Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль.

Сейчас в столице на каждый рубль, вложенный городом в развитие, приходится не менее трех рублей частных инвестиций, сообщает агентства "Прайм" со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.