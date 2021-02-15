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15.02.2021 13:59
Рубрика: Общество

Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru

Текст: Ирина Рыбникова

Более двух миллионов рублей пожертвовали москвичи на различные благотворительные проекты. Чаще всего горожане помогали тяжелобольным детям, инвалидам и многодетным семьям, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также бездомным животным, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards

Благотворительный ресурс, с помощью которого можно сделать пожертвование, размещен на портале mos.ru. Всего там есть 30 программ помощи. Можно помочь как конкретному подопечному различных благотворительных фондов, так и целой организации, например, приюту для животных. Что немаловажно, все благотворительные фонды, чьи реквизиты размещены на портале - проверенные организации с прозрачной отчетностью, то есть благотворители могут быть абсолютно уверенными в том, что их помощь дойдет до тех, кто действительно в ней нуждается. А горожане, сделавшие перевод, получают отчеты о том, как именно были потрачены их деньги.

"С запуском этого сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО. Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей. Кроме того, люди будут знать, куда обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом", - отмечает директор благотворительного фонда для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха "Мелодия жизни" Наиля Галеева.

Напомним, сделать благотворительный взнос могут все зарегистрированные пользователи портала mos.ru. Для этого нужно найти в разделе "Мои платежи" блок "Благотворительность", выбрать организацию и сумму пожертвования.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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