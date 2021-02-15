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15.02.2021 08:19
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Москва стала призером международного конкурса Quality Innovation Award

Текст: Любовь Проценко
Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, программа "Московская инновационная экосистема" по апробации инновационных решений стала призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории "Инновации в государственном секторе". Проект позволяет разработчикам тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах еще до выпуска на рынок, а органам власти и потенциальным заказчикам - анализировать их эффективность.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории. Только в прошлом году нам поступило больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов", - пояснила Наталья Сергунина.

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Среди уже протестированных проектов - беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании, приложение для посетителей музеев, позволяющее загружать информацию об экспонатах на смартфон. В рамках программы профильные специалисты выбирают наиболее перспективные и актуальные разработки. После этого подбирается необходимая для их испытания площадка. Во время тестирования разработчики получают экспертную поддержку, доступ к инфраструктуре, чтобы проверить решение на практике с широким охватом потенциальных пользователей, а также рекомендации по адаптации продукта под конкретного клиента.

Конкурс Quality Innovation Award проводится с 2007 года Финской ассоциацией качества совместно с партнерскими организациями из России, Китая, Чехии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Латвии, Литвы, Сербии, Испании, Швеции и других стран. В 2020 году на премию было представлено более 400 инноваций, 25 из них отмечены наградами.

Оператором программы пилотного тестирования инноваций выступает Агентство инноваций Москвы. Оно объединяет представителей власти и бизнеса с технологическими компаниями, чтобы они могли совместно создавать, тестировать и внедрять инновационные решения. Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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