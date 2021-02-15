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Текст:   Сергей Бабкин 
16:45 15.02.2021

Названы районы Москвы, где подешевели новостройки

В большинстве районов Москвы цены на жилье в новостройках выросли, однако в шести локациях средняя стоимость пошла вниз. На это обратили внимание авторы исследования федерального портала "Мир квартир", передает ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Открывает топ-5 Беговой район, где "первичка" в среднем потеряла в цене 1,5 процента. В Донском районе средняя стоимость жилья в новостройках потеряла 3,5 процента, а в Свиблово - 8,2.

Тройку лидеров рейтинга открывает Очаково-Матвеевское: там цены упали на 9,2 процента. Еще более ощутимое снижение отмечено в Лианозово - 18,4 процента. Наконец, в Ясенево стоимость свежих "квадратов" просела на 20,5 процента.

Снижение произошло, поскольку закончилась продажа дорогих проектов, на рынок вышли более дешевые, отмечают аналитики.