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Рубрика: Общество

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Текст: Ольга Игнатова
Самое высокое качество жизни в очередной раз зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а самое низкое отмечено в Республике Тыва, Забайкальском крае и Карачаево-Черкессии. Об этом говорится в исследовании агентства РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, которые были объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, других открытых источников.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В результате был рассчитан рейтинговый балл. Первые позиции занимают две столицы и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум - 1, возможный максимум - 100). У Москвы самый высокий рейтинг - 82,16 балла, у Санкт-Петербурга- 80,63 балла, у Подмосковья - 76,07. Эти регионы находятся на вершине рейтинга уже много лет и, скорее всего, в ближайшие годы ситуация не изменится. Здесь самая развитая инфраструктура и социальная сфера. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. Эти регионы также из года в год входят в десятку лучших. Топовые регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития.

Низкий же уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы - в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Курганской области, Республике Алтай, Бурятии, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкессии, Забайкальском крае, Республике Тыва. Покинула последнюю десятку Северная Осетия, которая поднялась на шесть позиций и в текущем рейтинге занимает 70-е место.

Рейтинговый балл в этом году вырос у 40 регионов, а снизился - у 45. Улучшили свои позиции Сахалинская область, которая переместилась с 34-го на 26-е место, Иркутская область (с 63-го на 55-е) и Дагестан (с 64-го на 56-е). На восемь мест ухудшили свои позиции Красноярский край и Удмуртия.

В регионах Общество Соцсфера Социология Экономика Правительство Минздрав Правительство Минфин Правительство Минэкономразвития Росстат Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама ЦФО Московская область ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан ЦФО Белгородская область

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