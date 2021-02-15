Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Портал Superjob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые открыты в российских компаниях в феврале.

Эксперты пришли к выводу, что в феврале ранок труда в России продолжает восстанавливаться.

"Рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7-9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет (в целом по РФ). Еще в первые две недели января этот показатель составлял 3-4%", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении "Российской газеты".

В Москве и Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты предлагают руководителям в сфере строительства. Так, в столице директор по строительству может рассчитывать на 450 тысяч рублей в месяц, в Петербурге работодатель ищет руководителя региональной дирекции технического заказчика с зарплатой от 350 тысяч рублей.

В регионах самая высокооплачиваемая вакансия зафиксирована в Нижнем Новгороде - стоматологу-ортодонту готовы платить от 300 тысяч рублей.