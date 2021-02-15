Под Ярославлем десятки домов остались без отопления

В Ростове Великом третий день устраняют последствия аварии на тепловых сетях.

По информации правительства Ярославской области, в субботу, 13 февраля, из-за аварийного отключения электроэнергии в котельной и последовавшего за этим гидравлического удара на теплосетях юго-западной части города возникли прорывы и дефекты. Без отопления и горячей воды остались три тысячи человек.

Два дня коммунальщики устраняли последствия аварии. Для помощи ростовским коллегам была привлечена бригада из Углича. Вечером 14 февраля власти объявили о ликвидации порывов и возобновлении подачи теплоносителя в дома, однако вскоре выяснилось, что радость была преждевременной: на теплотрассе обнаружились новые дефекты.

- В настоящее время произведен запуск теплоносителя к 22 домам и четырем социальным объектам. Продолжаются работы по ветке, питающей еще пять домов, - сообщили в правительстве региона.

Губернатор области Дмитрий Миронов поручил организовать обогрев и горячее питание для рабочих бригад, оказать всю необходимую помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также проверить готовность пунктов временного размещения, которые были открыты еще в субботу (правда, никто ими пока не воспользовался, несмотря на многочисленные сообщения в соцсетях об очень низкой температуре в квартирах).

Для отогрева участков теплотрассы из резерва области направлены две дизельные тепловые пушки.

- Проблема с теплосетями здесь не решалась десятилетиями, - рассказал выехавший в Ростов заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. - В прошлом году, планируя работы на текущий год, мы предусмотрели частичный ремонт ветхих магистралей. Это будет сделано за счет инвестпрограммы коммунального предприятия, управляющего сетями. Планируется заменить примерно километр сети по улице Спартаковской.

По последним данным из штаба по ликвидации аварии, на 111-й, 113-й, 115-й дома по улице Спартаковской временно подается тепло, чтобы выявить конкретные места утечки, порыв у дома 105 на той же улице должен быть устранен в ближайшее время. А вот магистраль у дома 148 заморожена - потребуется замена труб. Здесь работает бригада Южного водоканала. Ярославльводоканал направил в Ростов аварийную машину для обогрева работающих бригад.