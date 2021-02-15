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15.02.2021 15:14
Рубрика: Общество

Ракова: Новое медоборудование позволит поднять диагностику на качественно иной уровень

Текст: Любовь Проценко
В рамках программы закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла в столице приобретены 14 новейших томографов на 256 срезов. Контракты на поставку многосрезовых КТ заключены с ведущими мировыми производителями оборудования. Таким образом, общее количество новых томографов, которые уже закуплены по контрактам жизненного цикла, достигло 146 единиц. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве сегодня делается все возможное, чтобы жителям столицы были доступны лучшие из существующих в мире технологии диагностики и лечения. Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла позволяют нам получать технику напрямую у ее производителей и обеспечить бесперебойную работу даже при максимальной загрузке на протяжении длительного времени. А это означает, что жизненно важные обследования для пациентов будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. Мы уже заключили договоры в рамках контрактов жизненного цикла на поставку 14 компьютерных томографов на 256 срезов в 2021-23 годах, при этом в текущем году один из таких аппаратов будет запущен в городской клинической онкологической больнице №1. Возможности нового оборудования позволят поднять на качественно иной уровень диагностику различных заболеваний, в том числе - онкологических", - отметила вице-мэр.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Компьютерная томография позволяет получить послойное изображение органа или ткани. Чем больше срезов может сделать томограф за один оборот рентгеновской трубки, тем больше диагностической информации можно получить за одно обследование. Это позволяет сократить время исследования и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациентов.

Многосрезовые КТ позволяют проводить качественные и неинвазивные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза, обоснованно направлять пациентов на хирургическое лечение и корректировать медикаментозную терапию. Быстрый и информативный онкоскрининг позволяет диагностировать ранние стадии рака, своевременно назначать специализированное лечение.

В 2022 году два новых КТ на 256 срезов будут поставлены в городские клинические больницы: имени Д.Д. Плетнева и № 15 имени О.М. Филатова. А в 2023 году еще 11 новых многосрезовых КТ поступят в одиннадцать ведущих московских стационаров: московскую городскую онкологическую больницу № 62, МКНЦ имени А.С. Логинова, ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, ГКБ имени В.В. Вересаева, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ имени Ф.И. Иноземцева и ГКБ имени В.П. Демихова.

Магнитно-резонансные томографы, аппараты для УЗИ, ангиографы, маммографы и рентгенодиагностические аппараты, эндоскопическое оборудование, а также компьютерные томографы различных типов приобретаются по контрактам жизненного цикла, в рамках которых производитель обязан обеспечить не только работоспособность оборудования от момента установки и до истечения гарантийного срока эксплуатации, но и провести необходимое обучение персонала.

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