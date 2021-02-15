"Сатирикон" покажет спектакль по произведению Водолазкина "Близкие друзья"

В театре "Сатирикон" готовят премьеру по произведению одного из самых известных современных писателей Евгения Водолазкина "Близкие друзья". Спектакль репетирует режиссер Сергей Сотников вместе с актерами молодого поколения театра.

Повесть "Близкие друзья" - о трех друзьях из Мюнхена. Ральф, Ханс и Эрнестина пытаются спасти свою дружбу и свою любовь на страшном фоне Второй мировой войны, рассказывают в пресс-службе театра. Один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз.

По словам Евгения Водолазкина, эта повесть не о прощении, как могло бы показаться, а о понимании. Через "понимание их", уверен писатель, можно лучше понять себя.

"Мы как бы отражаемся в них так же, как они - в нас. Как два зеркала, которые бесконечно отражают друг друга, и это помогает понять видимое в обоих зеркалах", - цитируют Водолазкина в пресс-службе театра.

Для режиссера Сергея Сотникова этот спектакль стал первой полноценной самостоятельной работой в "Сатириконе". Он признается, что было непросто решиться подступиться к теме Второй Мировой войны с другой стороны окопа. "Ведь тут все очевидно: фашизм - это яд, который смертельно отравил человечество. Но что же делать с живым человеком? Как ему сохранить гуманизм в обстоятельствах войны?" - размышляет он.

Художественный руководитель театр Константин Райкин надеется, что "Близкие друзья" освежат взгляд зрителей на историю, и заставят вспомнить о том, что даже враги - это прежде всего люди, хоть и совершающие поступки, выходящие за рамки морали. "Они вели такую неправедную завоевательную войну, но это были люди. Со своими историями, судьбами, очень трогательными человеческими мотивами, установками. Тут нужно понимать, что фашизм - это не то, что происходило с чужими людьми. Такое явление, как фашизм - сейчас рядом с нами. Это продолжает быть угрозой человеческой психологии. А у нас есть какое-то убеждение, что это могло только с ними случиться… С ним надо бороться постоянно, а не один раз покончить и решить, что оно невозвратно ушло", - размышляет он о смыслах повести.

Премьерные спектакли пройдут 18, 19, 20 февраля 2021 года. Главные роли исполнят Даниил Пугаёв, Ярослав Медведев, Алёна Разживина, Павел Алексеев и Ульяна Лисицина. Художник - Марфа Гудкова.