Ночь на 16 февраля станет самой холодной в Москве

Зима пока что не собирается покидать столичный регион, уверен замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его словам, после недавнего циклона, который ушел на Поволжье, в Москву придет область высокого давления: небо будет малооблачное, а "заток холодного воздуха" с севера остается. По этим причинам предстоящая ночь на вторник, 16 февраля, станет самой холодной - до минус 24-26 градусов в Москве и до минус 29 градусов по области.

Синоптик также отмечает, что из-за атмосферного фронта в столице ожидается облачность и осадки в виде небольшого снега. Благодаря этому уже в ночь на среду будет немного теплее - до минус 20 градусов, но лишь ненадолго. Уже в четверг вернется область высокого давления, из-за чего выходные ожидаются весьма морозными.

"В пятницу и субботу солнышко будет, температуры, соответственно, ночные минус 21-23, до 26 градусов по области. Пятница, суббота - 22-27 градусов ночью. Дневные - 12-15 градусов, - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда". - И в воскресенье опять чуть потеплее -11-16 ночью, минус 1-3 - днем".