Суд выселил жильца из коммунальной квартиры за регулярные пьянки

Новости

Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 19:34
Рубрика: Власть

Ушел гулять на улицу

Суд выселил жильца из коммунальной квартиры за регулярные пьянки
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В Костромской области суд выселил из коммунальной квартиры мужчину, регулярно устраивавшего гулянки на радость соседям. Теперь, похоже, ему придется устраивать гулянки под открытым небом.

Как рассказывают в Костромском областном суде, с иском к гражданину А. обратилась администрация города Нерехта. А чиновников, судя по всему, подать иск настоятельно попросили соседи весельчака.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

"Свои требования администрация мотивировала тем, что с момента вселения А. в комнату коммунальной квартиры в адрес администрации регулярно поступают обращения жителей дома на неправомерное поведение ответчика. В жалобах указано, что в комнате А. собираются лица, ведущие антиобщественный образ жизни, они шумят, злоупотребляют спиртными напитками, устраивают драки, нарушают общественный порядок и правила пользования жилым помещением, - рассказывают в пресс-службе суда. - Ответчик неоднократно был предупрежден о недопустимости нарушений прав и интересов соседей, порче жилого помещения, общедомового имущества, однако отношения к ситуации не изменил".

Легко представить чувства жильцов, когда в их квартире поселился такой замечательный сосед. Коммунальная квартира и без того не самое благостное место на свете. А когда она превращается в притон, жить в ней обычному человеку становится решительно невозможно.

Не всем по нраву засыпать под звон стаканов и просыпаться под шум драк или натыкаться на пьяные физиономии по дороге в уборную. Сложилась непримиримая ситуация: одни не хотели присоединяться к вечному застолью и катиться по наклонной, а другой не собирался трезветь. Раз ужиться невозможно, кто-то обязан уйти.

Предлагается ускорить доставку в тюрьмы из суда решений об освобождении

Наверное, мало кого удивит, что с вещами на выход попросили именно пропойцу. Квартира была муниципальной, поэтому за нее экс-жильцу даже не полагается никакой компенсации.

"Установив факт систематичности противоправных виновных действий со стороны ответчика, районный суд удовлетворил иск и выселил А. из коммунальной квартиры", - рассказывают в областном суде.

Надо полагать, что после такого решения гражданин быстро протрезвел. По крайней ней мере он смог собраться и подать апелляционную жалобу. В ней он гневно заявил, мол, администрацией не представлено доказательств "ведения им антиобщественного образа жизни, нарушения прав соседей и порчи занимаемого жилого помещения".

То есть на трезвом голубом глазу мужчина уверял, что его оговорили. Никаких пьянок, никаких драк, никаких погромов. А то, что коммунальные квартиры наполнены злыми трезвыми людьми, мечтающими "откусить" лишнюю комнату у соседа, так это все знают.

Квартира была муниципальной, поэтому за нее экс-жильцу даже не полагается компенсация 

Однако столь искренние заявления разбились о несколько документов. Первое: А. ранее уже был оштрафован за нарушение тишины и покоя в ночное время. Второе: администрация несколько раз выносила в адрес гражданина официальным предупреждения о незамедлительном прекращении нарушения прав и законных интересов соседей, использовании жилого помещения по назначению.

Так что проблемы у А. появились не на ровном месте, и это юридически зафиксированный факт.

Костромской областной суд оставил решение о выселении в силе.

В регионах Власть Право Жилищное право Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

Главное сегодня

Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей