Суд выселил жильца из коммунальной квартиры за регулярные пьянки

В Костромской области суд выселил из коммунальной квартиры мужчину, регулярно устраивавшего гулянки на радость соседям. Теперь, похоже, ему придется устраивать гулянки под открытым небом.

Как рассказывают в Костромском областном суде, с иском к гражданину А. обратилась администрация города Нерехта. А чиновников, судя по всему, подать иск настоятельно попросили соседи весельчака.

"Свои требования администрация мотивировала тем, что с момента вселения А. в комнату коммунальной квартиры в адрес администрации регулярно поступают обращения жителей дома на неправомерное поведение ответчика. В жалобах указано, что в комнате А. собираются лица, ведущие антиобщественный образ жизни, они шумят, злоупотребляют спиртными напитками, устраивают драки, нарушают общественный порядок и правила пользования жилым помещением, - рассказывают в пресс-службе суда. - Ответчик неоднократно был предупрежден о недопустимости нарушений прав и интересов соседей, порче жилого помещения, общедомового имущества, однако отношения к ситуации не изменил".

Легко представить чувства жильцов, когда в их квартире поселился такой замечательный сосед. Коммунальная квартира и без того не самое благостное место на свете. А когда она превращается в притон, жить в ней обычному человеку становится решительно невозможно.

Не всем по нраву засыпать под звон стаканов и просыпаться под шум драк или натыкаться на пьяные физиономии по дороге в уборную. Сложилась непримиримая ситуация: одни не хотели присоединяться к вечному застолью и катиться по наклонной, а другой не собирался трезветь. Раз ужиться невозможно, кто-то обязан уйти.

Наверное, мало кого удивит, что с вещами на выход попросили именно пропойцу. Квартира была муниципальной, поэтому за нее экс-жильцу даже не полагается никакой компенсации.

"Установив факт систематичности противоправных виновных действий со стороны ответчика, районный суд удовлетворил иск и выселил А. из коммунальной квартиры", - рассказывают в областном суде.

Надо полагать, что после такого решения гражданин быстро протрезвел. По крайней ней мере он смог собраться и подать апелляционную жалобу. В ней он гневно заявил, мол, администрацией не представлено доказательств "ведения им антиобщественного образа жизни, нарушения прав соседей и порчи занимаемого жилого помещения".

То есть на трезвом голубом глазу мужчина уверял, что его оговорили. Никаких пьянок, никаких драк, никаких погромов. А то, что коммунальные квартиры наполнены злыми трезвыми людьми, мечтающими "откусить" лишнюю комнату у соседа, так это все знают.

Квартира была муниципальной, поэтому за нее экс-жильцу даже не полагается компенсация

Однако столь искренние заявления разбились о несколько документов. Первое: А. ранее уже был оштрафован за нарушение тишины и покоя в ночное время. Второе: администрация несколько раз выносила в адрес гражданина официальным предупреждения о незамедлительном прекращении нарушения прав и законных интересов соседей, использовании жилого помещения по назначению.

Так что проблемы у А. появились не на ровном месте, и это юридически зафиксированный факт.

Костромской областной суд оставил решение о выселении в силе.