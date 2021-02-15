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15.02.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе

Текст: Сергей Бабкин

Некоторые улицы в центре Москвы пришлось перекрыть после обрушения лесов в Лубянском проезде.

Фото: РИА Новости
В центре Москвы обрушились строительные леса

Как сообщают в департаменте транспорта, перекрыто движение от площади Яузские ворота на Солянскую улицу; поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка. Также изменены маршруты многих магистральных маршрутов, проходящих в районе Китай-города.

Ранее "РГ" сообщала, что днем в понедельник в Лубянском проезде рухнули строительные леса. Пострадал один человек, он госпитализирован.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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