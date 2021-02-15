В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе

Некоторые улицы в центре Москвы пришлось перекрыть после обрушения лесов в Лубянском проезде.

Как сообщают в департаменте транспорта, перекрыто движение от площади Яузские ворота на Солянскую улицу; поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка. Также изменены маршруты многих магистральных маршрутов, проходящих в районе Китай-города.

Ранее "РГ" сообщала, что днем в понедельник в Лубянском проезде рухнули строительные леса. Пострадал один человек, он госпитализирован.