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15.02.2021 13:29

В Калуге почтили память солдат, погибших в Афганистане

15 февраля в Калуге прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны и других вооруженных конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодежных организаций, учащиеся школ города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В митинге приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат городской думы, военный комиссар города Калуги Андрей Иванов, депутат городской думы, участник боевых действий, подполковник запаса Андрей Голубев.

"От имени депутатов городской думы поздравляю вас с 32-й годовщиной вывода войск из Афганистана! Это праздник со слезами на глазах, все мы знаем, каких потерь стоила эта война, сколько молодых ребят отдали свои жизни, - обратился к участникам митинга Юрий Моисеев. - Советские воины в Афганистане стали первым заслоном на пути международного терроризма. Для молодого поколения очень важно больше общаться с воинами-афганцами, ведь они - настоящие герои, знающие, что такое отвага и самопожертвование. Желаю всем ветеранам Афганской войны и других вооруженных конфликтов, их родным и близким крепкого здоровья, успехов, благополучия, мирного неба над головой. Вечная память и вечная слава павшим героям!".

Афганская война длилась девять лет, один месяц и восемнадцать дней, в ней приняло участие около миллиона советских солдат.

Фото: Калужская городская дума
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"Более девяти лет ограниченный контингент советских войск, а также военные и гражданские советники, дипломаты, сотрудники других служб честно и мужественно исполняли свой долг в Афганистане. Десятки тысяч из них удостоены высоких государственных наград, - отметил в своем выступлении Андрей Иванов. - При выполнении интернационального долга погибли почти 15 тысяч наших соотечественников. Сегодня мы отдаем дань памяти им, а также всем нашим солдатам, павшим в других вооруженных конфликтах. Память о них всегда будет жить в наших сердцах".

Порядка трех тысяч уроженцев Калужской области проходили службу в Афганистане, за период боевых действий погибло 46 молодых калужан, двое - пропали без вести.

"Страница Афганской войны закрыта, открываются новые. К сожалению, новые солдаты пополняют список павших. Мы про них не забыли, их подвиг, их служба были не напрасными. Солдат погибает дважды: первый раз на поле боя, второй - когда его забывают. Мы будем свято хранить память о наших павших товарищах", - подчеркнул Андрей Голубев.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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