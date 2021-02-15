В Москве открыли детскую онкологическую клинику

В Москве открыли самую крупную в стране детскую онкологическую клинику - НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина получил сразу несколько современных корпусов. О том, что это клиника, где лечат тяжело больных детей, снаружи напоминает разве что вывеска. Сами корпуса большого комплекса на Каширке расцвечены во все цвета радуги, а по соседству находятся старые яблоневые сады.

Дети с онкологическими заболеваниями получили возможность лечиться при помощи самых современных технологий и в самых комфортных условиях. Здесь есть даже гостиница, в которой можно остановиться семье, пока ребенок проходит курс лечения. "Не надо смущаться, что строительство шло долго. Наоборот, можно гордиться, что в такой трудный год страна нашла необходимые ресурсы, чтобы завершить строительство", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что финансовое обеспечение нацпроекта "Здравоохранение", невзирая на экономические сложности в связи с пандемией, не претерпело изменений. "Мы даже нарастили свои возможности, выделив на развитие медицинской помощи более 180,5 млрд рублей, причем финансирование в этом году будет на 20 млрд больше, чем в предыдущем: это и новые дневные стационары, и доступные противоопухолевые препараты, и реконструкция региональных медцентров. На развитие федеральных медицинских центров дополнительно направляется еще 12 млрд рублей", - сказала она.

В НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина работают уникальные, опытнейшие врачи. И до новоселья институт размещался на нескольких этажах одного из зданий взрослого онкоцентра им. Блохина. "После введения в строй нового комплекса это будет самая крупная в России и Европе детская онкологическая клиника, где самое современное лечение будут получать и уже получают 1,5 тысячи пациентов в год", - отметила Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в развитие онкологической помощи детям строятся еще три крупных центра - в Уфе, Воронеже, Краснодаре. Рак у детей не такой, как у взрослых. С одной стороны, он более агрессивный, болезнь нарастает быстро. С другой - многие его разновидности у детей лечатся эффективнее по сравнению с взрослыми больными. А главное, если лечить быстро и правильно, маленькие пациенты выздоравливают полностью.

Врачи в детском институте онкоцентра имени Блохина вылечивают в среднем 80% заболевших детей - и это, конечно, фантастический результат. "Важно, что для детей мы стараемся активнее применять щадящее лечение, по возможности сокращать долю хирургических операций и наращивать современное медикаментозное лечение, химио-, лучевую и протонную терапию", - подчеркнул Мурашко.