В Москве открыли первый лазерный пешеходный переход

Новинка досталась жителям улицы Печорской, что находится в Бабушкинском районе столицы. Нерегулируемый пешеходный переход на этой улице оснастили системой интерактивного информирования водителей.

Как сообщает РИАМО, при отсутствии пешеходов на улице лазер проецирует на проезжую часть крупный знак "Пешеходный переход". Но как только человек приближается к проезжей части, знак меняется на яркое сообщение "Стой", адресованное водителям. Лазерные картинки хорошо заметны издалека и в любое время суток.

Первый в столице лазерный пешеходный переход установили рядом с гимназией N1558.