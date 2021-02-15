В Москве проходит Неделя добрых дел

Например, горожан приглашают позаботиться о бродячих собаках - подопечных приютов. Им нужны корм, игрушки, теплые одеяла и пеленки. Все это можно оставить в специальных боксах, установленных в центре "Мосволонтер" на Тверской улице, 9. Сюда же можно принести и еду для зайцев: овес, морковь, яблоки, листья салата и кочерыжки капусты. Собранный "урожай" в конце недели передадут в природно-исторический парк "Измайлово". Там, как и на других природных территориях города, для беляков и русаков установлены кормушки.
Еще одна акция "доброй" недели - "Коробка храбрости". Так волонтеры называют подарочные наборы, которые помогают юным пациентам бороться со страхом в процедурных кабинетах. Детишкам можно подарить куклы, машинки, пазлы, конструкторы, настольные игры, альбомы, карандаши, фломастеры, небольшие мячики и погремушки. Важно - подарки должны быть новыми, поскольку у детей-пациентов ослабленный иммунитет.
Могут горожане помочь и природе. Нужно лишь перебрать дома старые вещи и отобрать макулатуру, одежду, пластик и батарейки. Все это тоже ждут в офисе "Мосволонтера", тткуда отправят на сортировку и переработку.