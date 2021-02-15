В Москве проходит Неделя добрых дел

В Москве стартовала Неделя добрых дел, запущенная центром "Мосволонтер". Любой житель столицы может накормить бездомных собак, сдать на переработку ненужные вещи или собрать подарки маленьким пациентам городских больниц.

Например, горожан приглашают позаботиться о бродячих собаках - подопечных приютов. Им нужны корм, игрушки, теплые одеяла и пеленки. Все это можно оставить в специальных боксах, установленных в центре "Мосволонтер" на Тверской улице, 9. Сюда же можно принести и еду для зайцев: овес, морковь, яблоки, листья салата и кочерыжки капусты. Собранный "урожай" в конце недели передадут в природно-исторический парк "Измайлово". Там, как и на других природных территориях города, для беляков и русаков установлены кормушки.

Еще одна акция "доброй" недели - "Коробка храбрости". Так волонтеры называют подарочные наборы, которые помогают юным пациентам бороться со страхом в процедурных кабинетах. Детишкам можно подарить куклы, машинки, пазлы, конструкторы, настольные игры, альбомы, карандаши, фломастеры, небольшие мячики и погремушки. Важно - подарки должны быть новыми, поскольку у детей-пациентов ослабленный иммунитет.

Могут горожане помочь и природе. Нужно лишь перебрать дома старые вещи и отобрать макулатуру, одежду, пластик и батарейки. Все это тоже ждут в офисе "Мосволонтера", тткуда отправят на сортировку и переработку.