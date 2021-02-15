В Подмосковье стартовал еще один крупный дорожный проект

В Подмосковье приступили к развязке еще одного сложного транспортного узла. Начато строительство Северного обхода Лобни - восьмикилометровой дороги, которая должна убрать пробки на въезде в город и выезде из него. Новая трасса соединит между собой шоссе А-104 Москва - Дмитров - Дубна и Рогачевское шоссе. Тем самым попасть на обе магистрали можно будет, не заезжая в центральную часть города.

"Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения. Рассчитываем на вас, трудитесь ударно, эта дорога жителям очень важна", - сказал губернатор области Андрей Воробьев, давая старт началу строительства. Про плен он не шутил. После запуска МЦД-1 "Одинцово - Лобня" через город стали проезжать по 80 электричек в день, их интервал движения в часы пик составляет не больше 5-6 минут.

При таком режиме шлагбаумы на железнодорожных переездах Лобни остаются закрытыми большую часть дня, 40 тысяч автолюбителей ежедневно стоят в пробках, ожидая паузы в движении поездов. Поэтому первым этапом строительства Северного обхода станет возведение путепровода через железнодорожные пути. Его планируют открыть уже в конце 2022 года, и одной головной болью у лобненцев станет меньше. "Сегодня на въезде и выезде в город можно простоять два часа. После открытия путепровода это время сократится до 30 минут", - обещает министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик. На первом же этапе начнется возведение основного дорожного полотна от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково - Рогачево - Луговая.

На втором этапе, который должен завершиться в 2024 году, появятся удобные транспортные развязки с Дмитровским и Рогачевским шоссе. Сам объезд к этому времени оформится в полноценную шестиполосную дорогу. А на финальном этапе в 2025 году появится направленный съезд эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево.

"Перспективная пропускная способность Северного объезда составит более 120 тысяч автомобилей в сутки", - уточнил Алексей Гержик. Все сроки строительства - плановые, но перед дорожными рабочими поставлена задача сдавать подобные объекты досрочно и без потери качества. Люди, ежедневно стоящие в пробках, каждый выигранный у дорожных заторов день посчитают подарком.