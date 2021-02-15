Число киберпреступлений в Подмосковье по итогам года возросло почти в два раза - с 4115 до 9382, а удельный вес превысил 12 процентов от числа всех зарегистрированных преступлений.

Преступления в сфере IT-технологий стали новым вызовом для всего правоохранительного блока. Фото: REUTERS

Об этом заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин, подводя итоги надзорной деятельности за год. Он назвал такую динамику критичной и призвал прокуроров, несмотря на все сложности, пользуясь правами координатора, последовательно наращивать совместные усилия по борьбе с IT-преступностью.

"Учитывая масштабы их распространения, разнообразие схем и методов совершения, отсутствие единых алгоритмов выявления и раскрытия, эти деяния являются новым вызовом для всего правоохранительного блока", - отметил Забатурин.

Также, по его словам, зафиксирован рост совершенных мошенничеств. При этом более трети преступлений совершено теми, кто ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Все еще существенно число криминальных проявлений в общественных местах.

Проанализируют прокуроры и причины произошедшего в 2020 году роста на 17 процентов числа подростков, проявивших криминальную активность, в том числе совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

По результатам этого анализа будет дана объективная оценка работе органов системы профилактики в Московской области.

Если говорить об общей криминогенной ситуации, то в прошлом году, несмотря на пандемию, преступность в Подмосковье продолжила снижаться.

По сравнению с 2019 годом общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4 процента. При этом уменьшилось число убийств, фактов похищения человека и грабежей.

"Исторически кризисные явления в экономике всегда оказывали влияние на криминогенную ситуацию. Однако наши опасения по поводу роста криминальной активности не оправдались", - отметил глава надзорного ведомства Подмосковья.

Что касается борьбы с коррупцией, то в прошлом году в области было зарегистрировано 721 преступление коррупционной направленности и более 4 тысяч таких правонарушений.

Размер материального ущерба по этим преступлениям составил без малого 700 миллионов рублей.

В то же время за год прокуроры в суды направили 89 исков о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму, превышающую 1,2 миллиарда рублей.

Уже удовлетворен 31 иск на сумму 350 миллионов рублей, взыскано 46,4 миллиона.

Кроме того, в 2020 году было возбуждено 10 дел по статье КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

То есть когда взятку чиновнику предлагает не частное лицо, а компания. Виновные в этом юридические лица были оштрафованы на 27 млн рублей.