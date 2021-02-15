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15.02.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержали наркодилеров с 2 кг метилэфедрона

Текст: Михаил Фалалеев
В Подмосковье у наркодилеров нашли два килограмма метилэфедрона. Наркотики перевозили по автодороге "Урал". Автомобиль остановили для проверки документов на стационарном посту ГАИ, расположенном на 124-м километре.
Фото: МВД МЕДИА / youtube Фото: МВД МЕДИА / youtube
Фото: МВД МЕДИА / youtube

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в беседе с полицейскими 32-летний водитель и 26-летний пассажир вели себя подозрительно и сильно нервничали. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести осмотр транспортного средства. Под капотом машины инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находились четыре вакуумных упаковки с кристаллообразным веществом.

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Отдела МВД России по городскому округу Луховицы. Обнаруженное было изъято и направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством - N-метилэфедроном, весом около 2 килограммов.

Задержанные пояснили, что наркотик взяли в тайнике в Орехово-Зуевском городском округе с целью его дальнейшего сбыта в Оренбурге.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Фигуранты взяты под стражу.

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