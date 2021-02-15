Во Владимирской области выявлен четвертый очаг АЧС с начала года

Во Владимирской области выявлен четвертый с начала года очаг африканской чумы свиней.

По информации регионального управления Россельхознадзора, в январе заболевшие животные были обнаружены в двух населенных пунктах Камешковского района, а в начале февраля - в Петушинском районе. В последнем случае хозяин животных рассказал, что приобрел двух поросят у частника во Владимире.

Выехавшие на место специалисты обнаружили в личном подсобном хозяйстве владимирца семь свиней. Лабораторные исследования выявили у них АЧС.

- Сейчас проводятся мероприятия по установлению причины возникновения АЧС, - сообщил директор департамента ветеринарии Владимирской области Максим Тихонов.

По его мнению, животные могли заболеть вследствие скармливания им инфицированных пищевых отходов.

- Практика показывает, что к вспышкам АЧС, как правило, приводят незаконная, без ветеринарных документов перевозка свиней, а также скармливание животным различного рода пищевых отходов, которые тоже могут являться источником заражения, - пояснил Максим Тихонов.

В управлении Россельхознадзора рассказали, что в очагах африканской чумы введен карантин, все поголовье свиней там подлежит ликвидации.