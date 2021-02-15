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15.02.2021 23:50
Рубрика: Общество

Абрамченко объявила о начале расчистки акваторий страны от затонувших судов

Текст: Алексей Дуэль

Подъем и утилизацию затонувших судов из акваторий России начнут с Магаданской области. Этот регион выбран пилотным в рамках "генеральной уборки" прибрежных морей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в бухте Нагаева подъем и удаление первых четырех судов произойти в течение 60 дней с момента подписания госконтракта с подрядчиком. К июлю Минтранс совместно с Минфином и Росимуществом оценят перспективы распространения полученного в Магаданской области опыта на другие регионы России, добавила вице-премьер.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"При поддержке председателя правительства мы подошли к решению проблемы, копившейся десятилетиями, - прокомментировала ситуацию Виктория Абрамченко. - Мы даем старт практическому проведению "генеральной уборки", расчистке акваторий страны от затонувших судов". Такие работы особенно важны для экологии территорий и для целей экономического развития, помогут повысить туристский и рекреационный потенциал, обеспечить надлежащее судоходство и рыболовство, считает вице-премьер.

Перечь всех затонувших и затопленных на Дальнем Востоке судов Минтранс и Росморречфлот составят к 1 марта этого года. Затем до 1 апреля их собственникам будут направлены распоряжения о необходимости подъема теплоходов со дна. Ситуацию будет контролировать Минтранс и каждый год отчитываться перед правительством о ситуации с расчисткой акваторий.

"С одной стороны, будут созданы условия для подъема оставшихся на дне кораблей, возмещения экологического ущерба, с другой, - по недопущению таких вредных практик в перспективе со стороны владельцев судов, - подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. - Затопление - это не утилизация, это создание "кладбища кораблей", которое негативно влияет не только на экологию водных объектов, но и на экономическое развитие территорий. Собственники имущества должны нести ответственность за выведение из эксплуатации своих судов, и для этого будет сформулирован четкий порядок".

"Дорожная карта" по расчистке акваторий принята по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток.

В регионах Общество Экология Правительство Вице-премьеры ДФО

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