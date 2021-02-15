На курильском вулкане Пик Сарычева началось извержение

На острове Матуа на Средних Курилах началось извержение вулкана Пик Сарычева. Об этом "Интерфаксу" сообщили специалисты Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.

Ученые рассказали, что с 10 января там наблюдается интенсивная термальная аномалия. Кратер вулкана заполнила лава, а недавно небольшой ее поток начал стекать по северному склону.

За вулканом ведут постоянное наблюдение с помощью спутниковых данных. Отмечается, что пока извержение умеренное со спокойным излиянием лавы. В случае, если на Пике Сарычева начнутся выбросы пепла, возникнет опасность для авиалиний, которые проходят вдоль Курильских островов. Населенных пунктов на острове Матуа нет.

Справка "РГ"

Высота вулкана Пик Сарычева 1446 метров над уровнем моря. Последний раз вулкан проявлял активность осенью 2018 года. Высота пепловых выбросов достигала 4,5 километров. А одно из наиболее сильных извержений исполина случилось в июне 2019 года. Пепловые столбы тогда достигали 16 километров в высоту, а шлейф растянулся на три тысячи километров, спровоцировав пеплопады не только в Сахалинской области, но и в Хабаровском крае.