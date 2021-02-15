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15.02.2021 23:23
Рубрика: Экономика

Росавиация выбрала авиакомпании для субсидируемых перевозок на Дальний Восток

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Выполнять субсидируемые рейсы на Дальний Восток будут шесть авиакомпаний, которые прошли отбор Росавиации, следует из сообщения ведомства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Возобновлена продажа субсидируемых билетов с Дальнего Востока

Билеты для пассажиров по специальным тарифам будут продавать авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Якутия" и "Алроса". С этими авиакомпаниями будут заключены соглашения о предоставлении субсидий по определенным маршрутам.

В частности, по маршрутам Магадан - Москва - Магадан, Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Москва - Хабаровск, Владивосток - Москва - Владивосток и Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский субсидируемые рейсы будет выполнять "Аэрофлот". В Москву из Анадыри и обратно по спецтарифам пассажиров будет возить "Ютэйр", из Благовещенска - "Уральские авиалинии", из Мирного и Полярного - " Алроса", из Нерюнгри - "Якутия", из Улан-Удэ - авиакомпания "Сибирь".

В отборе также участвовали авиакомпании "Нордавиа" и "Северный ветер", но не получили квоты на полеты.

Приобрести авиабилеты по спецтарифам с 2021 года могут не только определенные категории граждан, а все россияне, зарегистрированные по месту на территории регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

На дофинансирование программы было выделено 10,8 млрд рублей.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Компании Авиация S7 Airlines ДФО

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