Росавиация выбрала авиакомпании для субсидируемых перевозок на Дальний Восток

Выполнять субсидируемые рейсы на Дальний Восток будут шесть авиакомпаний, которые прошли отбор Росавиации, следует из сообщения ведомства.

Билеты для пассажиров по специальным тарифам будут продавать авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Якутия" и "Алроса". С этими авиакомпаниями будут заключены соглашения о предоставлении субсидий по определенным маршрутам.

В частности, по маршрутам Магадан - Москва - Магадан, Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Москва - Хабаровск, Владивосток - Москва - Владивосток и Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский субсидируемые рейсы будет выполнять "Аэрофлот". В Москву из Анадыри и обратно по спецтарифам пассажиров будет возить "Ютэйр", из Благовещенска - "Уральские авиалинии", из Мирного и Полярного - " Алроса", из Нерюнгри - "Якутия", из Улан-Удэ - авиакомпания "Сибирь".

В отборе также участвовали авиакомпании "Нордавиа" и "Северный ветер", но не получили квоты на полеты.

Приобрести авиабилеты по спецтарифам с 2021 года могут не только определенные категории граждан, а все россияне, зарегистрированные по месту на территории регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

На дофинансирование программы было выделено 10,8 млрд рублей.