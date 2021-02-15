Сильный ветер, снег, метели, снежные заносы, гололедица будут всю неделю угрожать населению Приморского, Камчатского краев и Сахалинской области. А сильные морозы смогут спровоцировать ЧС в центре страны на территории Московской, Тверской, Калужской и Тульской областей. Такой прогноз озвучен накануне на селекторе в МЧС России.

То есть испытание снегопадами сменяется испытанием низкими температурами. Правда, и последствия снегопада еще неокончательно преодолены.

"За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями спасено более 890 человек в 1,5 тысячи ДТП. Еще 165 человек спасено спасательными воинскими и поисково-спасательными формированиями. В то же время на водных объектах количество происшествий уменьшилось вдвое.

Всего за неделю на акваториях помощь спасателей потребовалась в восьми случаях, при этом спасено 25 человек", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кстати, аварии с судами также оцениваются в МЧС как не только возможные, но и очень вероятные. В этой связи Росрыболовству даже рекомендовано ввести ограничения на промысловые операции.

В Приморье накануне уже было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и быстрого обледенения судов. По данным синоптиков, регион оказался в зоне влияния мощного циклона, который кружит над Японским морем.

Сейчас во Владивосток из-за метели и гололеда запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов.