То есть испытание снегопадами сменяется испытанием низкими температурами. Правда, и последствия снегопада еще неокончательно преодолены.
"За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями спасено более 890 человек в 1,5 тысячи ДТП. Еще 165 человек спасено спасательными воинскими и поисково-спасательными формированиями. В то же время на водных объектах количество происшествий уменьшилось вдвое.
Всего за неделю на акваториях помощь спасателей потребовалась в восьми случаях, при этом спасено 25 человек", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кстати, аварии с судами также оцениваются в МЧС как не только возможные, но и очень вероятные. В этой связи Росрыболовству даже рекомендовано ввести ограничения на промысловые операции.
В Приморье накануне уже было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и быстрого обледенения судов. По данным синоптиков, регион оказался в зоне влияния мощного циклона, который кружит над Японским морем.
Сейчас во Владивосток из-за метели и гололеда запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов.