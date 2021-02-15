В Бурятии завели дело на педагога, дернувшего ученика за больное ухо

В Джидинском районе Бурятии на педагога завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности (часть первая статьи 118 УК РФ).

Известно, что недавно 10-летнему мальчику недавно сделали несколько операций на ухе. Во время урока русского языка он не расслышал задание и не стал его делать. Из-за этого учитель схватила ребенка за больное ухо и дернула. По данным следственного управления СК РФ по региону, действия женщины могли усугубить болезнь, вплоть до необратимой потери слуха.

Тяжесть вреда, нанесенного здоровью ребенка, определит судебно-медицинская экспертиза. После завершения расследования и выводов специалистов действиям учителя будет дана правовая оценка.