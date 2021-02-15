В колонии Приморья убит осужденный за взрывы зданий в Москве

В одной из исправительных колоний Приморского края убили заключенного, сообщает следственное управление СК по региону.

Преступление произошло 13 февраля в медпункте колонии, где 41-летний подозреваемый ранил канцелярским ножом в шею 65-летнего потерпевшего, от чего тот и скончался.

Считается, что причиной ссоры стали оскорбления со стороны убитого. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным РИА Новости, убитый - Халид Хугуев, отбывавший наказание по статье о терроризме. В 1999 году он организовал взрыв в московской гостинице "Интурист", в результате которого пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. Чуть позже Хугуев организовал теракт в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась.

Хугуева приговорили к 25 годам лишения свободы. В 2010 году Верховный суд снизил осужденному срок наказания до 22 лет колонии, сообщает агентство.