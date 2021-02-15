В Приамурье мужчина захватил в заложники жену и троих детей

В городе Зее Амурской области ночью 15 февраля 33-летний пьяный мужчина захватил в заложники свою жену и трех детей.

ЧП произошло в квартире семьи, глава которой более двух часов удерживал своих родных с помощью огнестрельного оружия. В итоге женщина и дети не пострадали. Тело подозреваемого было обнаружено внутри помещения.

"Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, совершенном в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением оружия", - сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.