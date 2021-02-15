Во Владивостоке впервые представили картины Зинаиды Серебряковой

Зинаида Серебрякова принадлежала к творческой династии Бенуа-Лансере, поэтому, предполагает заместитель директора галереи и куратор выставки Владимир Петухов, не могла не начать рисовать. Как шутили в семье, каждый ребенок в ней рождался "с карандашом в руках". При этом никаких специальных учебных заведений будущая знаменитость не оканчивала.
Выставку открывает нежных пейзаж, сделанный в Нескучном - родовом селе семьи Лансере, где родилась Зинаида. Здесь же можно увидеть один из первых ее автопортретов. Вообще, Зинаида Серебрякова оставила после себя огромное их количество, а на этой выставке в приморской столице их четыре. На одном из них, написанном в 1946 году, - уже состоявшаяся художница.
- Год как окончилась война, Серебрякова в Париже. В 1940-м году Зинаида отказалась от советского гражданства и получила паспорт беженца, чтобы не отправиться в фашистский концлагерь. Из-за этого шесть лет не имела возможности связаться с детьми, оставшимися в России - двоих из четверых своих детей она смогла вывезти за границу. Художница часами работала перед зеркалом, размышляя о том, что выпало на ее долю. Автопортрет, при всей его внешней красоте, внутренне безжалостен, - рассказывает куратор выставки.
Жизнь Зинаиды Серебряковой действительно была тяжелой. Она почти не знала своего отца - он умер рано, и ее мать осталась с шестью детьми. Зинаида пережила революцию, гражданскую войну, потерю супруга - ее муж, инженер-путеец, ушел из жизни от тифа в 1919 году. Есть свидетельства, что художница винила себя в его смерти.
На выставке можно увидеть работы 10-х годов прошлого века, которые заняли место в истории русского искусства, например, "Купальщицу". Несколько полотен из парижского периода - тогда художница часто работала на заказ, чтобы прокормить себя и семью.
- На этих двух стенах россыпь шедевров, - продолжает Владимир Петухов, - картины со сценами крестьянской жизни и жизни артистов балета. Крестьянскую девушку Полину, любимейшую модель Серебряковой, мы видим в двух работах. У нее была необычная внешность, тонкие черты лица. К теме театра художница обращается в 2021 году, когда ее дочь Татьяна стала брать уроки балета. Серебрякову допускали в закулисье Мариинского театра, балерины стали ее близкими знакомыми, - добавляет он.
Зинаида Серебрякова много путешествовала, объездила Европу, два раза была в Марокко, где создала, в том числе, серию портретов. В исламе запрещено изображать лица, но люди позировали - благодаря небольшим гонорарам, уговорам, хитростям.
На выставке, помимо полотен из Русского музея, представлена картина кисти Серебряковой, принадлежащая Приморской картинной галерее. В дар музею ее передали супруги Мэри Юзефовна Черняховская и Александр Сергеевич Клещев четыре года назад. На картине "Тата и Катя Серебряковы" изображены дочери художницы.
- Ныне покойный Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, объяснял, что его матушка была знакома с бывшей домработницей Зинаиды Евгеньевны, которой художница и подарила работу. Через некоторое время та, не имея наследников, раздала все, что имела ценного, друзьям. Так картина попала к матери Александра Сергеевича. В 70-х годах он, молодой ученый, приехал работать во Владивосток и привез полотно с собой, - рассказал собеседник "РГ".
По его словам, люди осознанно отдали картину в музей, понимая, какая это ценность. К слову, ценность не просто художественная, но и материальная. Цены на картины Серебряковой того периода начинаются в районе полумиллиона долларов. Сама Мэри Юзефовна побывала на выставке, заметила, что полотно хорошо отреставрировали и вспомнила, что многие осуждали их с супругом решение, говорили, что они лишают детей наследства.
- Но мне приятно, что картина висит здесь, хорошей ей жизни, - пожелала она.
Как рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, подготовка к выставке шла сложно. Началось все с того, что ее пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии. Но теперь картины заняли свои места и пробудут там до конца мая.