Во Владивостоке впервые представили картины Зинаиды Серебряковой

В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка работ знаменитой русской парижанки Зинаиды Серебряковой. Во Владивосток привезли 43 картины из собрания Русского музея. Подбирали их так, чтобы охватить все периоды творчества художницы.

Зинаида Серебрякова принадлежала к творческой династии Бенуа-Лансере, поэтому, предполагает заместитель директора галереи и куратор выставки Владимир Петухов, не могла не начать рисовать. Как шутили в семье, каждый ребенок в ней рождался "с карандашом в руках". При этом никаких специальных учебных заведений будущая знаменитость не оканчивала.

Выставку открывает нежных пейзаж, сделанный в Нескучном - родовом селе семьи Лансере, где родилась Зинаида. Здесь же можно увидеть один из первых ее автопортретов. Вообще, Зинаида Серебрякова оставила после себя огромное их количество, а на этой выставке в приморской столице их четыре. На одном из них, написанном в 1946 году, - уже состоявшаяся художница.

- Год как окончилась война, Серебрякова в Париже. В 1940-м году Зинаида отказалась от советского гражданства и получила паспорт беженца, чтобы не отправиться в фашистский концлагерь. Из-за этого шесть лет не имела возможности связаться с детьми, оставшимися в России - двоих из четверых своих детей она смогла вывезти за границу. Художница часами работала перед зеркалом, размышляя о том, что выпало на ее долю. Автопортрет, при всей его внешней красоте, внутренне безжалостен, - рассказывает куратор выставки.

Жизнь Зинаиды Серебряковой действительно была тяжелой. Она почти не знала своего отца - он умер рано, и ее мать осталась с шестью детьми. Зинаида пережила революцию, гражданскую войну, потерю супруга - ее муж, инженер-путеец, ушел из жизни от тифа в 1919 году. Есть свидетельства, что художница винила себя в его смерти.

На выставке можно увидеть работы 10-х годов прошлого века, которые заняли место в истории русского искусства, например, "Купальщицу". Несколько полотен из парижского периода - тогда художница часто работала на заказ, чтобы прокормить себя и семью.

- На этих двух стенах россыпь шедевров, - продолжает Владимир Петухов, - картины со сценами крестьянской жизни и жизни артистов балета. Крестьянскую девушку Полину, любимейшую модель Серебряковой, мы видим в двух работах. У нее была необычная внешность, тонкие черты лица. К теме театра художница обращается в 2021 году, когда ее дочь Татьяна стала брать уроки балета. Серебрякову допускали в закулисье Мариинского театра, балерины стали ее близкими знакомыми, - добавляет он.

Зинаида Серебрякова много путешествовала, объездила Европу, два раза была в Марокко, где создала, в том числе, серию портретов. В исламе запрещено изображать лица, но люди позировали - благодаря небольшим гонорарам, уговорам, хитростям.

На выставке, помимо полотен из Русского музея, представлена картина кисти Серебряковой, принадлежащая Приморской картинной галерее. В дар музею ее передали супруги Мэри Юзефовна Черняховская и Александр Сергеевич Клещев четыре года назад. На картине "Тата и Катя Серебряковы" изображены дочери художницы.

- Ныне покойный Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, объяснял, что его матушка была знакома с бывшей домработницей Зинаиды Евгеньевны, которой художница и подарила работу. Через некоторое время та, не имея наследников, раздала все, что имела ценного, друзьям. Так картина попала к матери Александра Сергеевича. В 70-х годах он, молодой ученый, приехал работать во Владивосток и привез полотно с собой, - рассказал собеседник "РГ".

По его словам, люди осознанно отдали картину в музей, понимая, какая это ценность. К слову, ценность не просто художественная, но и материальная. Цены на картины Серебряковой того периода начинаются в районе полумиллиона долларов. Сама Мэри Юзефовна побывала на выставке, заметила, что полотно хорошо отреставрировали и вспомнила, что многие осуждали их с супругом решение, говорили, что они лишают детей наследства.

- Но мне приятно, что картина висит здесь, хорошей ей жизни, - пожелала она.

Как рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, подготовка к выставке шла сложно. Началось все с того, что ее пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии. Но теперь картины заняли свои места и пробудут там до конца мая.